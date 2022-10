Οι πρώτες εικόνες από τον κατεστραμμένο αγωγό Nord Stream (Βίντεο & Φωτογραφίες)

Στη δημοσιότητα έδωσε η σουηδική εφημερίδα Expressen φωτογραφίες από τη ζημιά στον αγωγό Nord Stream 1, στον βυθό της Βαλτικής θάλασσας.

Οι φωτογραφίες έχουν τραβηχτεί στα 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας και αποτυπώνουν την ζημιά που υπέστη ο αγωγός και φαίνεται να εκτείνεται περίπου στα 50 μετρά, μετά την έκρηξη.

«Εδώ σημειώθηκαν οι εκρήξεις που κλιμάκωσαν τη γεωπολιτική σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης. Στον βυθό, 80 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της Βαλτικής Θάλασσας, η Expressen βιντεοσκόπησε τους τρυπημένους αγωγούς φυσικού αερίου του Nord Stream 1. Η υποβρύχια κάμερά μας καταγράφει μεγάλες ρωγμές στον πυθμένα πριν φτάσει στον χαλύβδινο σωλήνα από σκυρόδεμα που διαλύθηκε κατά το σαμποτάζ», αναφέρει το σουηδικό μέσο.

«Τουλάχιστον πενήντα μέτρα του αγωγού φυσικού αερίου φαίνεται να λείπουν μετά την έκρηξη, η οποία είχε μέγεθος 2,3 βαθμούς της Κλίμακας Ρίχτερ», γράφει η Expressen.

Ακόμα οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ταυτοποιησει ποιος εφθύνεται για την έκρηξη στον Nord Stream 1.

BREAKING:

The first photos taken by Sweden of the blown up Nord Stream gas pipelines have been leaked.

Swedish sources claim that the hole is up to 8 meters long and could have only been caused by explosives. pic.twitter.com/fSA9h1phqR

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2022