Οι σχέσεις ΔΗΣΥ και Αβνί – Πως προσπάθησε να ξεγελάσει ο Αβέρωφ Νεοφύτου παραπληροφορώντας

Έλα στο Google News

Ποιοι ήταν τελικά οι δεσμοί της Αστυνομίας και της ΚΥΠ με τις εταιρείες του Αβνί και του Ντίλιαν.Η εταιρεία NCIS του Αβνί εγκατέστησε το σύστημα παρακολούθησης στον ΔΗΣΥ.

Τα πάρε-δώσε µε την Αστυνοµία

Στο κάδρο µπαίνουν και οι σχέσεις που είχε η Αστυνοµία µε τον Σαχάκ Αβνί, αφού η Αστυνοµία όχι µόνο γνώριζε για την ύπαρξη του βαν, τουλάχιστον από τον Σεπτέµβριο του 2016, αλλά είχε και συνεργασία µαζί του σε διάφορα επίπεδα.

Σε 7σέλιδη έκθεση που ετοιµάστηκε τότε για λογαριασµό ανώτερου αξιωµατικού, προέκυπτε ότι η NCIS του Αβνί εντός του 2014-2015 πώλησε συστήµατα ασφαλείας, και όχι µόνο, στο Αρχηγείο της Αστυνοµίας. Επίσης έκανε εκπαίδευση σε µέλη του Γραφείου Ανάλυσης και Στατιστικής Εγκλήµατος και είχε συνεργασία µε τις αστυνοµικές διευθύνσεις Λεµεσού και Αµµοχώστου. Μάλιστα φαίνεται ότι στελέχη της Αστυνοµίας είχαν συχνά πάρε-δώσε µε εταιρείες συµφερόντων των Αβραάµ Σαχάκ Αβνί και Ταλ Ντίλιαν.

Ενδεικτική είναι η πληροφόρηση για αστυνοµικό που είχε αποσπαστεί στο κλιµάκιο της Κυπριακής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΥΠ) στη Λάρνακα. Όπως αναφέρεται, το εν λόγω πρόσωπο µετέβαινε πολύ συχνά στα γραφεία στη Λάρνακα όπου στεγάζονται οι εταιρείες NCIS Intelligence and Security Services Ltd, CIS International LTD και CIS Global Security Solution LTD, όλες συµφερόντων του Σαχάκ Αβνί.

Υπενθυµίζεται ακόµα η παραχώρηση άδειας οπλοφορίας στον Σαχάκ Αβνί από τον τότε Υπουργό ∆ικαιοσύνης, Ιωνά Νικολάου, παρά το γεγονός ότι η αρµόδια Επιτροπή Ασφάλειας της Αστυνοµίας είχε απορρίψει δύο φορές το σχετικό αίτηµα.

Το γεγονός ότι παρά τις εκθέσεις των προηγούµενων χρόνων για τις δραστηριότητες, µεταξύ άλλων και του Σαχάκ Αβνί, η Αστυνοµία ενεργοποιήθηκε µόλις το καλοκαίρι του 2019, µετά το δηµοσίευµα του Forbes για το βαν και τον εξοπλισµό παγίδευσης κινητών τηλέφωνα που διέθετε, γεννά πολλά ερωτηµατικά.

Οι σχέσεις ΔΗΣΥ και Αβνί

Σε ό,τι αφορά τη σχέση του ∆ΗΣΥ µε τον Αβνί, ο Αβέρωφ Νεοφύτου παραδέχτηκε ότι ο Αβνί προµήθευσε και εγκατέστησε το σύστηµα ασφαλείας των κεντρικών γραφείων του ∆ΗΣΥ στην οδό Πινδάρου.

Ωστόσο ο κ. Νεοφύτου προσπάθησε να αποκρύψει τη σχέση τους παραπληροφορώντας. Όπως είπε, συναντήθηκε µαζί του υπό την ιδιότητά του ως εκπρόσωπος της εβραϊκής κοινότητας στην Κύπρο.

Για κακή του τύχη όµως, η εβραϊκή κοινότητα της Κύπρου µε ανακοίνωσή της επεσήµανε ότι εκπρόσωπός της είναι ο ραβίνος Arie Zeev Raskin και πως ο Αβνί είναι ο πρόεδρος του σωµατείου «Εβραϊκή Κοινότητα Κύπρου».

Είναι κάπως δύσκολο να πιστέψουµε ότι ο κ. Νεοφύτου δεν γνωρίζει τη διαφορά ανάµεσα στην ιδιότητα του προέδρου «σωµατείου» µε εκείνη του εκπροσώπου της εβραϊκής κοινότητας.