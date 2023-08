Οι Shaolin, οι Partners και η Τράπεζα Κύπρου σε μια Game Changing εκστρατεία

Στην αρχαία φιλοσοφία και τεχνική των μοναχών των ιερών μοναστηριών Shaolin, τα βασικά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την επιτυχή ολοκλήρωση των πολεμικών τεχνών, μεταξύ άλλων, είναι η αφοσίωση στην προσπάθεια και την άσκηση για την βελτίωση των τεχνικών τους μέχρι την τελειότητα. Η έμπνευση για την νέα αυτή εκστρατεία, ήρθε από την αναπάντεχη σύνδεση ανάμεσα στις αξίες του Shaolin και στο συνδυασμό της σύγχρονης εξυπηρέτησης και έξυπνων προϊόντων που επιδιώκει η Τράπεζα Κύπρου να προσφέρει στον πελάτη του σήμερα.

Με μια πρωτότυπη προσέγγιση που αποδόθηκε με εξυπνάδα και χιούμορ από τη διαφημιστική Partners επικοινωνήθηκε το Quick Loan, ένα προϊόν στο οποίο η Τράπεζα Κύπρου συνδυάζει την τεχνογνωσία και την εμπειρία της με την ευκολία, την ταχύτητα και την ακρίβεια.

Η επικοινωνία καλύπτει μια ευρεία γκάμα μέσων, συμπεριλαμβανομένης τηλεόρασης, ραδιοφώνου και διαδικτύου, όπως web banners, Meta network και YouTube, για να διασφαλίσουμε ότι το μήνυμά μας θα φτάσει στο ευρύ κοινό.

Η Partners πετυχαίνει να αλλάξει ακόμα μια φορά το παιχνίδι και να παρουσιάσει με υπερηφάνεια την ολοκαίνουργια καμπάνια για την Τράπεζα Κύπρου με κεντρικό θέμα τα Quick Loans. Κάτι στο οποίο ξεχωρίζουν οι Partners είναι η αφοσίωση στη δημιουργικότητα, και τις out of the box ιδέες τους και με αυτό τον τρόπο, ενώνοντας τα μυαλά και το πάθος τους για το ξεχωριστό, έφεραν στο κοινό την νέα καμπάνια της Τράπεζας Κύπρου.

Πάρτε μια γεύση από την νέα διαφημιστική ταινία της Τράπεζας Κύπρου εδώ: