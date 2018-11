Τα πτυχία τους είναι έτοιμα να σκίσουν τα μεγαλύτερα μυαλά της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας μετά τις θεωρίες που εισήγαγε ο αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ για πληθώρα θεμάτων.

Ο HPV, ο HIV και ο Μπιλ Γκέιτς



Το 2018 ο Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον μεγιστάνα της Microsoft, Μπιλ Γκέιτς, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο να αναλάβει ο δεύτερος θέση επιστημονικού συμβούλου της κυβέρνησης. Η συζήτηση κύλησε, με τον πρόεδρο να χαλαρώνει μάλλον αρκετά και να ρωτά με φανερή άγνοια τον Γκέιτς αν υπάρχει διαφορά μεταξύ του HPV και του HIV. Να σημειωθεί πως ο Τραμπ σε συνέντευξή του είχε δηλώσει πως το ότι γλίτωσε από κάποιο σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα ήταν κάτι σαν το δικό του «Βιετνάμ».

Exclusive footage obtained by All In… Bill Gates dishes on his meetings with Donald Trump. More tonight at 8PM ET. #inners pic.twitter.com/Zoehj1WTfk — All In w/Chris Hayes (@allinwithchris) May 17, 2018

Το κυριολεκτικά «αόρατο» Στελθ

Τα αεροσκάφη Lightning F-35, τεχνολογίας Στελθ, είναι σχεδιασμένα ώστε να μην εντοπίζονται από τα ραντάρ και τις ραδιοσυχνότητες, κάτι που μεταφορικά μπορεί πει κανείς πως το κάνει «αόρατο». Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Guardian, ο Τραμπ εμφανίστηκε σε στρατιωτική συνάντηση στο Πουέρτο Ρίκο να λέει: «Σας αρέσει το F-35; Δεν μπορείς να το δεις. Κυριολεκτικά δεν μπορείς να το δεις. Είναι δύσκολο να πολεμήσεις ένα αεροπλάνο που δεν βλέπεις».

Οι καρκινογόνοι λαμπτήρες

Με ένα λιτό κι απέριττο tweet, ο αμερικανός Πρόεδρος έβαλε το λιθαράκι του και στη μάχη κατά του καρκίνου.

«Θυμηθείτε, οι καινούριοι “φιλικοί προς το περιβάλλον” λαμπτήρες μπορεί να προκαλέσουν καρκίνο. Προσέξτε, οι βλάκες που εφηύραν αυτά τα πράγματα δεν νοιάζονται», έγραψε.

Remember, new "environment friendly" lightbulbs can cause cancer. Be careful– the idiots who came up with this stuff don't care. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

Η «υπερθέρμανση του πλανήτη» και το φαινόμενο της «πυρηνικής υπερθέρμανσης»

Είναι γνωστή πια η θεωρία του Ντόναλντ Τραμπ για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Σύμφωνα με τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο η «υπερθέρμανση του πλανήτη» είναι μια θεωρία συνωμοσίας των Κινεζικών βιομηχανιών και κάποιων αφελών επιστημόνων.

"To me, the most important issue is the nuclear issue." President @realDonaldTrump sits down with @seanhannity for his first interview following his meeting with Russian President Putin. Tune in tonight at 9p ET on Fox News Channel. https://t.co/CXfv7TtOdd pic.twitter.com/7Czrk17irb — Fox News (@FoxNews) July 16, 2018

Από την άλλη, ο Τραμπ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα άλλο φαινόμενο, την «πυρηνική υπερθέρμανση», όπως ανέφερε και σε συνέντευξή του, πιθανότατα αναφερόμενος στην γεωπολιτική κατάσταση στην κορεατική χερσόνησο το περασμένο έτος.

Ο αμίαντος θα μπορούσε να έχει σώσει τους Δίδυμους Πύργους



Τη δεκαετία του ‘90, η χρήση του αμιάντου σε αρκετά μέρη του πλανήτη απαγορεύθηκε καθώς συνδέθηκε με την εμφάνιση καρκίνου και άλλων θανατηφόρων προβλημάτων υγείας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τραμπ, αυτό οδήγησε στην πλήρη καταστροφή του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου.

.@dubephnx If we didn't remove incredibly powerful fire retardant asbestos & replace it with junk that doesn't (cont) http://t.co/d10u18dh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 17, 2012

«Εάν δεν είχαμε αφαιρέσει τον απίστευτα ισχυρό και πυρίμαχο αμίαντο και δεν τον είχαμε αντικαταστήσει με σκουπίδια που δεν κάνουν τίποτα, το Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου δεν θα είχε καεί ποτέ», έγραψε ο Τραμπ τον Οκτώβριο του 2012 στο Twittter.

«Κακό μάνατζμεντ στα δάση» οδήγησε στις πυρκαγιές της Καλιφόρνια

Ενώ ο αριθμός των νεκρών από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια συνεχώς αυξάνεται ο Τραμπ μοιράζεται με τον κόσμο τη δική του θεωρία για το τι έφταιξε.

«Δεν υπάρχει λόγος για αυτές τις τεράστιες, θανατηφόρες και με μεγάλο κόστος δασικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, εκτός από το γεγονός ότι η διαχείριση των δασών είναι τόσο κακή », έγραψε στο twitter και απείλησε με περικοπές τα τμήματα δασικής προστασίας.

There is no reason for these massive, deadly and costly forest fires in California except that forest management is so poor. Billions of dollars are given each year, with so many lives lost, all because of gross mismanagement of the forests. Remedy now, or no more Fed payments! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2018

Να σημειωθεί πως, όπως ανέφεραν και ειδικοί για το ζήτημα, ένα μεγάλο τμήμα της έκτασης που κάηκε ήταν αστικό και όχι δασικό ενώ σημαντικό ρόλο έπαιξε και η κλιματική αλλαγή που έχει επηρεάσει σημαντικά το κλίμα της Καλιφόρνια.

Το αναγκαίο μάζεμα των φύλλων

Μια άλλη ιδέα προκειμένου να σώσει την Καλιφόρνια από τις πυρκαγιές ήρθε στο Ντόναλντ Τραμπ από τη Φινλανδία.

Αναφερόμενος στα πεσμένα φύλλα στα δάση, δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Πρέπει να προσέχουμε το “πάτωμα”. Ξέρετε το “πάτωμα” των δασών είναι πολύ σημαντικό» και συμπλήρωσε πως ο πρόεδρος της Φινλανδίας τον ενημέρωσε πως στη χώρα του μαζεύουν τα φύλλα και δεν έχουν πρόβλημα.

Φυσικά, ο πρόεδρος της Φινλανδίας δεν θυμόταν καμία τέτοια συζήτηση ενώ η είδηση έγινε viral στη χώρα.

Η αναστρέψιμη κλιματική αλλαγή, για την οποία μπορεί και να μην φταίνε οι άνθρωποι Ο Τραμπ είναι γνωστό πως δεν ανησυχεί και τόσο για την κλιματική αλλαγή. Μάλιστα, σε συνέντευξή του στο CBS τον Οκτώβρη δήλωσε για το συγκεκριμένο φαινόμενο: «Νομίζω ότι συμβαίνει κάτι. Κάτι έχει αλλάξει αλλά θα αλλάξει πάλι. Δεν νομίζω ότι είναι απάτη, απλά νομίζω ότι υπάρχει πιθανότατα μια διαφορά. Και δεν ξέρω με σιγουριά ότι είναι ανθρωπογενής», είπε αναφερόμενος στην κλιματική αλλαγή. Για να καταλήξει μέσω twitter: «Χιονίζει στο Τέξας και τη Λουιζιάνα, ψυχρότατες θερμοκρασίες ρεκόρ σε ολόκληρη τη χώρα και ακόμα πιο πέρα. Η υπερθέρμανση του πλανήτη είναι μια ακριβή απάτη!»