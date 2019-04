Εκστρατείες καθαριότητας διοργανώνει το Τμήμα Δασών στα πλαίσια συμμετοχής του προσωπικού του, στην παγκύπρια εκστρατεία «Let’s Do It Cyprus – Καθαρίζω την Κύπρο».

Ανακοίνωση του Τμήματος Δασών αναφέρει ότι θα γίνει μία εκστρατεία στην Δασική Περιφέρεια Πάφου ως εξής : Παραλιακός χώρος Δάσους Γιαλιάς, Φαράγγι Άβακα (Τοξεύτρα), Λουτρά της Αφροδίτης.

Μία εκστρατεία στη Δασική Περιφέρεια Τροόδους καλύπτοντας τον Εκδρομικό Χώρο Πλατανιών, την Πλατεία Τροόδους και ευρύτερη περιοχή, το Μονοπάτι Καληδονιών, το Εθνικό Δασικό Πάρκο Πολεμιδιών και τον Εκδρομικό Χώρο Ξεραργάκας.

Η 3η εκστρατεία αφορά τη Δασική Περιφέρεια Λευκωσίας, Λάρνακας & Αμμοχώστου και διεξάγεται σε συνεργασία με τον Δήμο Αγλαντζιάς περιλαμβάνοντας και καθαρισμό του Πάρκου των Εθνών.

Το Τμήμα Δασών, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του, «συμμετέχει ενεργά στην εκστρατεία, Let’s do it! Cyprus, που αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού Let’s do it! World, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από σκουπίδια».