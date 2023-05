Ολοκληρώθηκε το 2ο Femme Fest Cyprus – «Κάνουμε βήματα για μια κοινωνία απαλλαγμένη από ανισότητες»

«Στις 13 και 14 Μαΐου, πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία το 2ο Φεστιβάλ Προώθησης της Ισότητας των Φύλων, Femme Fest Cyprus», σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση.

Αναλυτικά:

Το Σαββατοκύριακο που πέρασε, ο Δημοτικός Κήπος Λευκωσίας μετατράπηκε σε ένα χώρο συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων, σε ένα χώρο που στόχευε όχι μόνο στην προώθηση της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών αλλά και στην ανάδειξη και αποδοχή της διαφορετικότητας και στο σεβασμό των δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων.

Το Femme Fest Cyprus, που στηρίχθηκε στην εθελοντική προσφορά γυναικών από όλη την Κύπρο, φιλοξένησε 45 ξεχωριστά περίπτερα στα οποία πρόβαλαν το έργο τους οργανώσεις, φορείς, ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα που αναπτύσσουν δράση σε σχετικά πεδία. Ακόμη το φεστιβάλ αποτέλεσε βήμα έκφρασης για γυναίκες δημιουργούς οι οποίες παρουσίασαν τα ταλέντα τους. Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις με θέματα που αφορούν την έμφυλη ισότητα στον αθλητισμό, τα στερεότυπα φύλου στα παραδοσιακά και σύγχρονα μέσα ενημέρωσης, το χάσμα αμοιβών στην εργασία, τη γονιμότητα και τη γονεϊκότητα, την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στη δημόσια σφαίρα και τις προκλήσεις των γυναικών της Κύπρου, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, τις υγιείς σχέσεις και τις επιπτώσεις των περιβαλλοντικών αλλαγών στις γυναίκες.

Στις συζητήσεις αυτές συμμετείχαν γύρω στις 50 εμπειρογνώμονες και ειδικούς σε ζητήματα που αφορούν το φύλο και την ισότητα. Ακόμη πραγματοποιήθηκαν δύο εργαστήρια, το ένα με θέμα το ρατσισμό και το άλλο με θέμα το σώμα.

Στο χώρο λειτούργησαν ακόμη θεματικά κέντρα σχετικά με το κυνήγι μαγισσών, σημαντικές γυναικείες φιγούρες καθώς και τις γυναίκες στον τομέα STEAM. Ταυτόχρονα, λειτούργησε παιδική γωνία με δραστηριότητες που καταρρίπτουν τα έμφυλα στερεότυπα και τους έμφυλους ρόλους καθώς και με δραστηριότητες ρομποτικής.

Οι δύο βραδιές του φεστιβάλ ολοκληρώθηκαν με καλλιτεχνικό πρόγραμμα στηριγμένο σε γυναικείες δυνάμεις. Το Σάββατο ανέβηκαν στη σκηνή 3 γυναίκες κωμικοί, με το Stand Up Comedy, All Female Line Up. Στη συνέχεια απολαύσαμε την εξαιρετική Ρίτα Αντωνοπούλου και το συγκρότημα Ρεβάνς σε μια συναυλία όπου κοινό και καλλιτέχνες έγιναν ένα στο τέλος της βραδιάς. Την Κυριακή, η ομάδα «Κοντές Φούστες» πραγματοποίησε παρέμβαση με θέμα τα στερεότυπα φύλου στην οικογένεια και ακολούθησε η δικοινοτική Let’s Sing Together Band, με τραγούδια τα οποία τραγούδησαν και χόρεψαν μαζί Ελληνοκύπριες/οι και Τουρκοκύπριες/οι.

Το Φεστιβάλ χαιρέτισαν εκ μέρους των διοργανωτών η Γενική Γραμματέας της ΠΟΓΟ, Σκεύη Κουκουμά, ως Θεσμικός Υποστηρικτής, η Επίτροπος Ισότητας των Φύλων, Τζόζη Χριστοδούλου και ο Δήμαρχος Λευκωσίας, Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης καθώς ο Δήμος Λευκωσίας φιλοξένησε το φεστιβάλ.

Το φεστιβάλ επισκέφθηκαν εκπρόσωποι οργανώσεων, κομμάτων, βουλευτές και βουλεύτριες, ανάμεσα τους ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου και χιλιάδες κόσμου.

Το Femme Fest Cyprus, βρίσκεται εδώ για να αναδείξει όσα δεν βλέπουμε με γυμνό μάτι, να αγγίξει ζητήματα που ακόμα και σήμερα θεωρούνται ταμπού, να συζητήσει με την κοινωνία ζητήματα τα οποία πρέπει να βελτιώσουμε και άλλα που πρέπει να αφήσουμε στο παρελθόν, να συμβάλει στην καλλιέργεια συνείδησης σεβασμού και δικαιοσύνης.

Και θα βρίσκεται εδώ για να κάνουμε συλλογικά βήματα προς μια κοινωνία απαλλαγμένη από ανισότητες. Θα τα πούμε στο επόμενο!