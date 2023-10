Με Ολυμπιακό-Παναθηναϊκό και Μίλαν-Γιουβέντους έχετε άλλα πλάνα για απόψε;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Τι πλάνα έχετε για απόψε; Αν δεν είχατε σκοπό να δείτε μπάλα, οι ματσάρες που έρχονται απόψε θα σας αλλάξουν σίγουρα γνώμη. Με σούπερ ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στην Ελλάδα και Μίλαν-Γιουβέντους στην Ιταλία, τι καλύτερο μπορείτε να περιμένετε από το βραδάκι της Κυριακής;

Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον δεύτερο στη βαθμολογία Παναθηναϊκό στο πρώτο ντέρμπι των «αιωνίων» στην Ελλάδα. Ένα τρίποντο χωρίζει τις δύο ομάδες και η μάχη τους προμηνύεται συναρπαστική! Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει με 6 νίκες και 1 ισοπαλία, ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 5 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Τι θα δούμε στο ντέρμπι, πριν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους (ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Γουέστ Χαμ και ο Παναθηναϊκός περιμένει τη Ρεν). Η νίκη του Ολυμπιακού έχει απόδοση 1.91, η ισοπαλία είναι στο 3.25 και η νίκη του Παναθηναϊκού δίνει 4.60 στην Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο!

Οι «ερυθρόλευκοι» έχουν πέντε over 2.5 γκολ στα έξι τελευταία ματς, μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ, καθώς και πέντε στα επτά NG στην εκκίνηση του πρωταθλήματος. Οι «πράσινοι» στον αντίποδα έχουν έξι στα επτά over 2.5 γκολ (τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ) και τρία GG στα 4 τελευταία ματς. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.30 και το over 3.5 γκολ είναι στο 4.20, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.62. Στο 2.00 το GG, στο 1.75 το NG.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Ντέρμπι έχουμε και στην Ιταλία όπου η Μίλαν αντιμετωπίζει την Γιουβέντους. Μόνη πρώτη στη βαθμολογία η Μίλαν με 7 νίκες και 1 ήττα, στην τρίτη θέση και στο -4 η Γιουβέντους με 6 νίκες, 1 ισοπαλία και 1 ήττα. Η νίκη της Μίλαν έχει απόδοση 2.18, η ισοπαλία είναι στο 3.30 και η νίκη της Γιουβέντους δίνει 3.45 στην Stoiximan! Οι «ροσονέρι» έχουν τρία NG και under 2.5 γκολ στα 4 τελευταία ματς, ενώ οι «μπιανκονέρι» έχουν τέσσερα NG στα έξι τελευταία ματς και πέντε under 2.5 γκολ στα επτά τελευταία παιχνίδια. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.18 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.90, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.70. Στο 1.88 το GG, στο 1.85 το NG.

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

