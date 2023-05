Ομόνοια-Απόλλων: Διαφορετικοί στόχοι, κοινή ανάγκη για τη νίκη

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η έβδομη αγωνιστική των πλέι οφ ολοκληρώνεται με το ντέρμπι ανάμεσα στην Ομόνοια και τον Απόλλωνα, ντέρμπι που για διαφορετικούς λόγους ενδιαφέρει και τους δύο.

Τη γηπεδούχο Ομόνοια γιατί θέλει να κρατήσει έναν υψηλό αγωνιστικό ρυθμό ενόψει του τελικού Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Και τον Απόλλωνα γιατί πιστεύει ότι προλαβαίνει το τρένο της Ευρώπης και θέλει να εξαντλήσει κάθε περιθώριο να πάρει ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από ισοπαλία με τον ΑΠΟΕΛ. Έχουν μόνο μία νίκη σ' αυτά τα πλέι οφ, απέναντι στην Πάφο. Δεν αποφεύγουν την τελευταία θέση στο πρώτο γκρουπ, αλλά αυτό δεν τους απασχολεί. Τους ενδιαφέρει να φτάσουν σε καλή κατάσταση στον τελικό Κυπέλλου. Το θέμα είναι ότι δεν έχουν σκοράρει στα τρία τελευταία παιχνίδια!

Η Ομόνοια έχει τέσσερα διαδοχικά NG, τα τρία εκ των οποίων ήταν και under 2.5 γκολ. Από την άλλη ο Απόλλωνας αναπτέρωσε τις ελπίδες του για την Ευρώπη με τη νίκη επί της ΑΕΚ. Έχει τέσσερα σερί NG και under 2.5 γκολ.

