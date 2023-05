Παράθυρα/ Ορίζοντας

On Bodies στη Στέγη Χορού Λευκωσίας

Φέτος, το φεστιβάλ On Bodies που διοργανώνει και η Στέγη Χορού Λευκωσίας. πραγματοποιείται στις 19-21 Μαΐου με έργα που θα παρουσιαστούν στην κύρια σκηνή, αλλά και στον κήπο της Στέγης Χορού Λευκωσίας. Μετά από ανοικτό κάλεσμα η επιτροπή επέλεξε έργα από νέους και καταξιωμένους καλλιτέχνες με βάση την Κύπρο και το εξωτερικό, παρουσιάζοντας μια εικόνα της σύγχρονης δημιουργίας με επίκαιρες θεματικές και πρακτικές. Τα έργα ενσωματώνουν στιγμές ευθραυστότητας, ενηλικίωσης και ονειρικής αφύπνισης, μορφές γυναικείων πολεμιστριών και μαχητικών θηλυκοτήτων, απομεινάρια ήχου και απώλειας, ρυθμικές εξερευνήσεις, συνδιαλλαγές με τον άλλο εαυτό και τέλος, καταστάσεις ήσυχης ενδυνάμωσης.

Παρασκευή 19/5/23 18:00

Let’s talk about the DH! – Πέτρος Κονναρής- Επιτελιστική συζήτηση- 2h

Move Together- Ζωή Γιωργαλλή – More than Dancing – 20’

Τζαι Μετά – Ελευθερία Σωκράτους, Έλενα Σωκράτους, Νάγια Τ. Καρακώστα – More than Dancing-20’

Σάββατο 20/5/23 19:00

BREATHE. WALK. PAUSE, GO! – Γιώργος Μπίζιος – Bodies on stage- 30’

Userper – Thomas Noone – Bodies on Stage – 15’

Rice – Evgeniya Glazunova – Bodies on Stage- 15’

Enemy (a peace conference) – ZONE -poème- – Bodies on Stage- 40’

‘m-body-mend – aleks borys – Bodies in the Garden – 20’

Κυριακή 21/5/23 19:00

Dreaming of dreaming of Dreamscapes – Χάρις Ιακώβου – Bodies on Stage – 15’

Hold me, Hold me, Hold – Alina Belyagina – Bodies on Stage/ Bodies in the Garden – 40’

Bud – Κοραλλία Στεργίδη – Bodies in the Garden- 25’

Ζω[ον] – Άνθη Κέττηρου – Bodies on Stage – 30’