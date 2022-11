OPI Fall Wonders συλλογή, εμπνευσμένη από τα θαύματα της φύσης.

Κυκλοφόρησε η νέα συλλογή βερνικιών νυχιών OPI Fall Wonders Φθινόπωρο 2022 και την έχουμε ερωτευτεί! Μια συλλογή βερνικιών νυχιών με βαθιά φθινοπωρινή διάθεση.

Μέσα από μια παλέτα γήινων τόνων που βασίζεται στη θεραπευτική δύναμη της φύσης, η συλλογή 12 νέων μόνιμων αποχρώσεων εμπνέεται από τα γαλήνια και ζωντανά χρώματα που συναντάμε στα θαύματα της φύσης. Με κεντρικό θέμα το wellness, είναι μια παλέτα με θερμές αποχρώσεις που ενεργοποιούν και κινητοποιούν σώμα και πνεύμα, αλλά και ψυχρούς, θεραπευτικούς τόνους για χρωματική ισορροπία. Οι δώδεκα αποχρώσεις έχουν δημιουργηθεί από τα τέσσερα στοιχεία της φύσης – Φωτιά, Νερό, Γη και Αέρας.

Τα εντυπωσιακά χρώματα έχουν ονομαστεί:

Peace Of Mined

Clay Dreaming

Medi Take It All In

Brown To Earth

Ochre The Moon

Rust And Relaxation

Red Veal Your Truth

Suzi Takes A Sound Bath

Midnight Mantra

I Mica Be Dreaming

Clean Slate

Cave The Way

Η OPI, ως παγκόσμιος ηγέτης στην επαγγελματική περιποίηση νυχιών, δεσμεύεται να παρέχει πάντα προϊόντα ποιότητας με έμφαση στην ασφάλεια και την καινοτομία του κλάδου σε κάθε πελάτη που εμπιστεύεται τα προϊόντα της.

Τα προϊόντα ΟΡΙ είναι γνωστά για την εξαιρετική φόρμουλα, τα μοντέρνα χρώματα και τα εμβληματικά τους ονόματα, τα βερνίκια νυχιών υψηλού χρωματισμού της OPI είναι εξαιρετικά πλούσια, μακράς διαρκείας και ανθεκτικά στο θρυμματισμό, προσφέροντας προσιτή πολυτέλεια στους καταναλωτές.

Η συλλογή διατίθεται και στα 3 συστήματα, επαγγελματικό σύστημα Gel Color, Infinite Shine μακράς διάρκειας και έντονη λάμψη όσο ενός μανικιούρ gel & Nail Lacquer με υψηλή χρωματική υφή για ομοιόμορφο εφαρμογή.

Τα προϊόντα ΟΡΙ διανέμονται στη Κύπρο από την εταιρεία A.J Vouros Ltd.