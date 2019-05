Δεκάδες κουτάβια εμφανίζονται εγκλωβισμένα ως «λάφυρα» σε μηχάνημα παιχνιδιών με δαγκάνα στην Ιαπωνία, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις φιλοζωικών οργανώσεων.

Το επίμαχο βίντεο που κάνει το γύρο του Διαδικτύου, απαθανατίζει τα σκυλάκια να βρίσκονται φυλακισμένα στο διάφανο θάλαμο ενός μηχανήματος arcade έχοντας αντικαταστήσει τα λούτρινα κουκλάκια, με έναν παίκτη να προσπαθεί να κερδίσει κάποιο από αυτά, πιάνοντάς το με τη δαγκάνα.

Αναρτήθηκε στο Twitter από το βιολόγο Ντάνιελ Σνάιντερ, ο οποίος ενημερώνει ότι το μηχάνημα υπάρχει στην Ιαπωνία.

Από την πλευρά της η διευθύντρια της οργάνωσης για τα δικαιώματα των ζώων «PETA», Ελίσα Άλεν, κάνει λόγο για ένα «ζήτημα ζωής και θανάτου».

Some of those puppies in that game in #Japan are real. WTF. RT. #BeKindToAnimals pic.twitter.com/7Bl8f2zRuU

— Daniel Schneider (@BiologistDan) May 9, 2019