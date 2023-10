Οργή στο Ισραήλ: Ο Νετανιάχου μετακόμισε σε έπαυλη με πυρηνικό καταφύγιο

Η δυσαρέσκεια προς τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου αυξάνεται, καθώς ο Ισραηλινός πρωθυπουργός και η σύζυγός του έχουν μετακομίσει σε πολυτελή έπαυλη που ανήκει σε δισεκατομμυριούχο φίλο τους, ενώ ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς συνεχίζεται στη Μέση Ανατολή.

Η έπαυλη, η οποία ανήκει στον Αμερικανό δισεκατομμυριούχο Σίμον Φάλικ, φέρεται να διαθέτει ακόμη και πυρηνικό καταφύγιο. Ο Φάλικ είναι φίλος του Μπέντζαμιν και της Σάρα Νετανιάχου, σύμφωνα με την «Telegraph». Η οικογένεια Φάλικ είναι επίσης εν μέρει ιδιοκτήτες του ισραηλινού οινοποιείου Psagot, το οποίο τράβηξε την προσοχή το 2019, όταν το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε ότι το κρασί πρέπει να επισημαίνεται ως προϊόν εποικισμού.

