Ουκρανία: Εκρήξεις στο Χάρκοβο μετά από επίσκεψη του Ζελένσκι

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι επισκέφτηκε σήμερα, Ουκρανούς στρατιώτες που μάχονται στην πρώτη γραμμή των πολεμικών συγκρούσεων στο Χάρκοβο, που βρίσκεται στα βορειοανατολικά της χώρας, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο.

Η επίσκεψη σηματοδοτεί την πρώτη επίσημη εμφάνισή του, εκτός της περιοχής του Κιέβου, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στις 24 Φεβρουαρίου.

“Θέτετε σε κίνδυνο τις ζωές σας, για όλους εμάς και για τη χώρα μας,” αναφέρει η ηλεκτρονική σελίδα του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, που επικαλείται τη δήλωση του Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος απένειμε αριστεία, αλλά και δώρα στους στρατιώτες.

#Ukraine's president Zelensky on frontline today – visited the Kharkiv region. Said "I want to thank each of you for your service. You risk your life for all of us & our state." Meanwhile Putin's hiding in his bunker asking why everyone thinks he's a Nazi https://t.co/ywwbw3CIhQ pic.twitter.com/0v0gPuzC7g

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) May 29, 2022