Ουκρανία: Νέες εκρήξεις σε Κίεβο και Λβιβ – Χτυπήθηκε και πάλι πολυκατοικία

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι επιθέσεις των ρωσικών δυνάμεων σε κατοικημένες περιοχές του Κιέβου αλλά και στα περίχωρά του, και πολλοί άμαχοι να χάνουν τη ζωή τους. Τα τελευταία επιβεβαιωμένα στοιχεία για τις απώλειες αμάχων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια νέας, έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ κάνουν λόγο για 726 νεκρούς, περιλαμβανομένων 52 παιδιών, και 1.714 τραυματίες. Όμως ο πραγματικός αριθμός εκτιμάται ότι είναι κατά πολύ υψηλότερος. Την ίδια ώρα οι αντιπροσωπείες των δύο χωρών επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, αλλά η σκληρή γραμμή που ακολουθούν δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Eκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην πόλη Λβιβ, όπως μετέδωσαν ουκρανικά μέσα. Σύμφωνα με το AFP, πυκνοί καπνοί υπάρχουν πάνω από την περιοχή του αεροδρομίου της Λβιβ. «Πύραυλοι έπληξαν τη συνοικία του αεροδρομίου της Λβιβ», ανέφερε ο δήμαρχος ο δήμαρχός της Αντρίι Σάντοβι μέσω Facebook, διαβεβαιώνοντας ότι δεν χτυπήθηκε το ίδιο το αεροδρόμιο. Εικόνες της επίθεσης μετέδωσε το BBC.

Correspondent @JonahFisherBBC tells #BBCBreakfast there has been a ‘shift in mood’ in Ukraine’s western city of Lviv over the last few days.

A number of explosions have been heard in the area this morning. https://t.co/GmNPiIw96G pic.twitter.com/2QS2OluhVE

