Σύνοδος των Ευρωπαίων ηγετών θα πραγματοποιηθεί στις 10 Απριλίου, με θέμα την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως έκανε γνωστό ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ, αφ’ότου σήμερα το βρετανικό κοινοβούλιο απέρριψε εκ νέου τη συμφωνία για το Brexit.

«Μετά την απόρριψη της Συμφωνίας Αποχώρησης από τη Βουλή των Κοινοτήτων, αποφάσισα να συγκαλέσω Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 10 Απριλίου για το Brexit», έγραψε ο ίδιος σε ανάρτησή του στο Twitter.

In view of the rejection of the Withdrawal Agreement by the House of Commons, I have decided to call a European Council on 10 April. #Brexit

