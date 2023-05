Η Πάφος για την Ευρώπη, η Ομόνοια για το Κύπελλο

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η Πάφος και η Ομόνοια ανοίγουν την αυλαία της 8ης αγωνιστικής των πλέι οφ για το πρώτο γκρουπ, παιχνίδι που βαθμολογικά ενδιαφέρει περισσότερο την Πάφο, αλλά επί της ουσίας ενδιαφέρει και την Ομόνοια.

Επί της ουσίας, γιατί προετοιμάζεται για τον τελικό του Κυπέλλου και για να εμφανιστεί έτοιμη στο μεγάλο ραντεβού με την ΑΕΛ στις 24 του μήνα θα πρέπει να διατηρηθεί σε φόρμα. Από την άλλη η Πάφος χρειάζεται τη νίκη στη μάχη για το ευρωπαϊκό εισιτήριο, καθώς είναι στο τρίποντο από την τριάδα. Αναμένουμε, λοιπόν, μεγάλο παιχνίδι στο «Στέλιος Κυριακίδης»!

Οι γηπεδούχοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική παράδοση απέναντι στους «πράσινους». Ειδικά εντός έδρας είναι αήττητοι στα επτά τελευταία παιχνίδια με την Ομόνοια! Παράλληλα η Πάφος «τρέχει» τώρα αήττητο σερί επτά αγώνων στο γήπεδό της. Πέρα από το βαθμολογικό, έχει κι ένα επιπλέον κίνητρο σήμερα, αφού η Ομόνοια ήταν η ομάδα που την άφησε εκτός τελικού Κυπέλλου και θέλει να πάρει ρεβάνς.

Η Πάφος έχει τρία διαδοχικά GG σε πρωτάθλημα και Κύπελλο και τρία over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία ματς. Από την άλλη η Ομόνοια έχει τρία ΝG και τρία over 2.5 γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια.

