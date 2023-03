Παγκόσμια Ημέρα Νερού 2023: Επιταχύνοντας την αλλαγή για ένα βιώσιμο μέλλον

Του Κωνσταντίνου Παρμακλή*

Το νερό είναι µια πολύτιµη πηγή ζωής. Παρά την κριτικής σηµασίας αξία που έχει, πολλά σηµεία του πλανήτη βρίσκονται αντιµέτωπα µε την κρίση του νερού και της υγιεινής του. Κατά τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Νερού ως κεντρικό θέµα αναδεικνύεται η επιτάχυνση των αλλαγών που απαιτούνται για να επιλυθεί η κρίση αυτή!

Σύµφωνα µε τον Οργανισµό Ηνωµένων Εθνών, η δυσλειτουργία στον κύκλο του νερού υπονοµεύει την πρόοδο σε όλα τα µεγάλα παγκόσµια ζητήµατα, από την υγεία ως την πείνα, την ισότητα των φύλων, τα εργασιακά ζητήµατα, την παιδεία, τη βιοµηχανία, τις καταστροφές και την ειρήνη! ∆υστυχώς, η δέσµευση στο Στόχο Βιώσιµης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goal 6) που αναλήφθηκε από τις χώρες το 2015 δεν τηρήθηκε και σήµερα ο πλανήτης έχει λοξοδροµήσει σοβαρά από τους στόχους της «Ατζέντας 2030» -δεν είµαστε δηλαδή κοντά στην υπόσχεση ότι όλοι θα είχαµε χειριστεί επαρκώς και µε ασφάλεια το νερό και την υγιεινή του µέχρι το 2030.

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη να επιταχυνθεί η αλλαγή, να δουλέψουµε πολλαπλάσια και πολλαπλασιαστικά για να πιάσουµε το στόχο αυτό. Όµως, αυτό δεν µπορεί να είναι δουλειά ενός µόνο ατόµου, µιας οργάνωσης ή ενός οργανωµένου συνόλου. Απαιτεί συλλογικότητα.

Το Συµβούλιο Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας αναγνωρίζει ότι η επίλυση αυτής της κρίσης απαιτεί συλλογική προσπάθεια. Θα πρέπει ο καθένας µας να αλλάξει τον τρόπο ζωής του, τη συµπεριφορά του στην καθηµερινότητά του σε ό,τι έχει να κάνει µε τη χρήση και διαχείριση του νερού. Η φιλοσοφία δεν πρέπει να είναι ότι φροντίζω το νερό µόνο για τον εαυτό µου, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας και των µελλοντικών γενιών.

Τα Ηνωµένα Έθνη υλοποιούν ήδη την εκστρατεία «Be the Change you Want to See in The World» και καλούν τους πολίτες να συστρατευθούν βάζοντας το δικό τους λιθαράκι δίπλα στις κυβερνήσεις, εταιρείες, οργανώσεις και συνασπισµούς που βρίσκονται σε τροχιά υλοποίησης των δικών τους δεσµεύσεων προς επίτευξη του κοινού στόχου.

Ο καθένας από εµάς µπορεί να διαλέξει πώς θα συνεισφέρει µε απλά βήµατα:

– Εξοικονόµηση νερού µε σοφή διαχείριση στην καθηµερινότητά µας.

– Προστασία της φύσης µε δενδροφύτευση ή µε τη χρήση φυσικών τρόπων αποθήκευσης νερού.

– Επιδιόρθωση βλαβών και διόρθωση σωλήνων.

– Αντιµετώπιση ρύπανσης µέσω της µη ρίψης στερεών αποβλήτων, λαδιών, φαρµάκων και χηµικών στις αποχετεύσεις.

– Καθαρισµός παραλιών και ποταµών.

Καταληκτικά, πρέπει όλοι να κατανοήσουµε ότι πρέπει να κινητοποιηθούµε συλλογικά. Με µικρές αλλαγές στην καθηµερινότητά µας, µπορούµε να πετύχουµε τον µέγιστο αντίκτυπο στο µέλλον του πλανήτη µας. Ας αναλάβουµε δράση σήµερα, για να διασφαλίσουµε ένα βιώσιµο αύριο για τις επόµενες γενιές!

*Διευθυντής Συµβουλίου Υδατοπροµήθειας Λευκωσίας,

∆ιευθυντής Έργου Μεταρρύθµισης Επαρχιακού Οργανισµού Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας