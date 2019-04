To Public, η μεγαλύτερη αλυσίδα πολυκαταστημάτων τεχνολογίας και ψυχαγωγίας σε Κύπρο και Ελλάδα διακρίθηκε ανάμεσα σε εκατοντάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο και προκρίθηκε στο τελικό στάδιο των Παγκόσμιων Βραβείων Λιανεμπορίου (World Retail Awards). Ο διεθνής θεσμός βραβείων αναγνωρίζει και επιβραβεύει τα best practices στο λιανεμπόριο παγκοσμίως. Η διάκριση για το Public είναι διπλή καθώς η αλυσίδα τεχνολογίας ξεχώρισε στις κατηγορίες Outstanding Store Design & Retail Employer of the Υear.

Πιο συγκεκριμένα, το νέο κατάστημα Public της αλυσίδας στην Κύπρο, στo εμπορικό κέντρο Nicosia Mall, διακρίθηκε στην κατηγορία Outstanding Store Design, που περιλαμβάνει καταστήματα πάνω από 1200 τ.μ. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα εντυπωσιακό κατάστημα επιφάνειας 1700 τ.μ., που αντικατοπτρίζει απόλυτα τη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία του retail του αύριο και ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες τάσεις της αγοράς.

Στη δομή του νέου καταστήματος προεξέχοντα ρόλο έχει η επιβλητική βιβλιοθήκη ύψους 9 μέτρων, μοναδική σε εμπορικό κατάστημα όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η οποία φιλοξενεί πάνω από 15.000 επιλεγμένους τίτλους και συνολικά περισσότερα από 150 χιλιάδες βιβλία. Την παρουσία της βιβλιοθήκης συμπληρώνουν μία σειρά από διαδραστικές ζώνες σε όλες τις προϊοντικές κατηγορίες τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, στο 6ο κατάστημα της εταιρείας στην Κύπρο.

Επιπρόσθετα, το Public ξεχώρισε στην κατηγορία Retail Employer of the Year, για την καινοτόμα πλατφόρμα “Idea Management” που δημιούργησε για τους ανθρώπους του. Το Idea Management είναι μια πλατφόρμα εσωτερικής επικοινωνίας η οποία αναπτύχθηκε από το Public. Πρόκειται για ένα online εργαλείο, που στοχεύει στο να ακούει η εταιρεία τη φωνή όλων των υπαλλήλων της, σε όποια πόλη και αν αυτοί βρίσκονται, στα 55 καταστήματά της σε Ελλάδα και Κύπρο και στα κεντρικά της γραφεία. Η πλατφόρμα Idea Management ξεκίνησε το 2018 με σκοπό να αξιοποιεί ιδέες εσωτερικά από τον οργανισμό, ανεξαρτήτως θέσης και ιεραρχίας. Στον πρώτο κύκλο του Idea Management κατατέθηκαν 122 ιδέες από τους εργαζόμενους και υλοποιήθηκαν 3 νικητήριες ιδέες, οι οποίες έδωσαν λύση στα challenges που τέθηκαν για τη δημιουργία μιας paperless εταιρείας και για το λανσάρισμα μιας νέας εμπορικής υπηρεσίας. Εδώ και λίγες ημέρες έχει ξεκινήσει ο νέος κύκλος του Idea Management.

Το Public θα διαγωνιστεί στον τελικό της διοργάνωσης μαζί με άλλες μεγάλες εταιρείες και γνωστά πολυκαταστήματα από την Κίνα, την Ιαπωνία, τη Σιγκαπούρη και τις Η.Π.Α. Οι νικητές των World Retail Awards θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο του World Retail Congress που θα διεξαχθεί στο Άμστερνταμ στις 16 Μαΐου 2019.

Public σημαίνει, διακρίσεις!