Η αναζήτηση τελείωσε αλλά όλοι θα μείνουμε με την απορία: ποιος είναι ο πατέρας που παίζει με την κόρη του μπροστά από την Παναγία των Παρισίων λίγο πριν την μεγάλη καταστροφή;

Μετά από μερικά 24ωρα αναζήτησης ο ίδιος επικοινώνησε με την Μπρουκ Γουίνδσορ, η οποία και είχε απαθανατίσει το στιγμιότυπο. Όπως εκείνη έκανε γνωστή μέσω του λογαριασμού της στο twitter, «η αναζήτηση έλαβε τέλος. Η φωτογραφία έφτασε μέχρι τον μπαμπά και την οικογένειά του. Επέλεξε να διατηρήσει την ανωνυμία του και που απάντησε: “σε ευχαριστώ για αυτή την υπέροχη φωτογραφία, θα βρούμε ένα ξεχωριστό μέρος για να την τοποθετήσουμε.” Σας ευχαριστώ όλους που μοιραστήκατε τη φωτογραφία αλλά και για τα καλά σας λόγια».

Στην φωτογραφία της Γουίνδσορ φαίνεται ο μπαμπάς να παίζει ανέμελα με την κόρη του μια ώρα προτού οι φλόγες τυλίξουν τον ναό. Όταν την ανακάλυψε στα αρχεία της, έκανε δημόσια έκκληση μέσω social media αναζητώντας τους δύο πρωταγωνιστές.

I took this photo as we were leaving #NotreDame about an hour before it caught on fire. I almost went up to the dad and asked if he wanted it. Now I wish I had. Twitter if you have any magic, help him find this 🙏🏼 pic.twitter.com/pEu33ubqCK

— Brooke Windsor (@brookeawindsor) April 16, 2019