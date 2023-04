Παναθηναϊκός-ΑΕΚ: Και τώρα οι δυο τους!

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Και τώρα οι δυο τους! Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κοντράρονται σε ένα ντέρμπι που μπορεί να κρίνει τον φετινό πρωταθλητή στην Ελλάδα! Τα πλέι οφ ξεκίνησαν με 4 διεκδικητές του τίτλου, αλλά πλέον έχουν μείνει δύο… άλογα στην κούρσα. Μόνο ένα όμως θα επικρατήσει τελικά! Ποιο θα είναι αυτό;

Ο νικητής του σημερινού ντέρμπι δεν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα, αφού εκκρεμούν άλλες τρεις αγωνιστικές. Θα κάνει, όμως, το πιο καθοριστικό βήμα για την κατάκτησή του! Η νίκη του Παναθηναϊκού έχει απόδοση 2.77, η ισοπαλία είναι στο 3.10 και η νίκη της ΑΕΚ δίνει 2.72. Οι «πράσινοι» κέρδισαν και στο Βόλο και φτάνουν στο ντέρμπι κορυφής μετά από 4 σερί νίκες και με αήττητο σερί 12 αγωνιστικών. Η ΑΕΚ έχει πέντε διαδοχικές νίκες, με τελευταία την «τεσσάρα» στον ΠΑΟΚ, ενώ έχει μία ήττα εδώ και 10 αγωνιστικές.

Το μεγάλο όπλο του Παναθηναϊκού παραμένει η αμυντική λειτουργία. Έχει 15 NG στα 17 τελευταία παιχνίδια και 19 under 2.5 γκολ στα 22 τελευταία ματς! Από την άλλη η ΑΕΚ έχει δέκα NG στα 13 τελευταία παιχνίδια και τρία διαδοχικά over 3.5 γκολ! Το NG στο σημερινό ντέρμπι θα το βρείτε στο 1.75 και το GG στο 2.00. Το under 2.5 γκολ είναι στο 1.57, το over 2.5 γκολ δίνει 2.42 και το over 3.5 γκολ είναι στο 4.50. Στα 5 τελευταία παιχνίδια της ΑΕΚ μπήκε γκολ από το ημίχρονο. Το over 0.5 γκολ στο ημίχρονο σήμερα δίνει 1.57 και το under 0.5 γκολ στο ημίχρονο έχει απόδοση 2.40.

Εντυπωσιακό στοιχείο είναι το ακόλουθο: στα 5 από τα 10 τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια δόθηκε πέναλτι! Το ενδεχόμενο να καταλογιστεί πέναλτι σήμερα θα το βρείτε με απόδοση 2.57. Αν βλέπετε γκολ-πέναλτι του Παναθηναϊκού, ποντάρετε στο 5.30, ενώ γκολ-πέναλτι της ΑΕΚ έχει απόδοση 5.50.

Καθοριστικό είναι και το ντέρμπι Ίντερ-Λάτσιο στην Ιταλία! Η νίκη της Ίντερ δίνει 1.82, η ισοπαλία είναι στο 3.65 και η νίκη της Λάτσιο έχει απόδοση 4.45. Η Ίντερ παλεύει για την τετράδα του Champions League, καθώς αυτή τη στιγμή είναι στην έκτη θέση, στο δίποντο από την τέταρτη Μίλαν. Η υπερπροσπάθεια στο Champions League, όπου βρίσκεται στα ημιτελικά, φαίνεται να την έχει αποπροσανατολίσει, αφού η νίκη επί της Έμπολι την περασμένη εβδομάδα ήρθε μετά από πέντε άκαρπες αγωνιστικές! Η Λάτσιο από την άλλη είναι σταθερά στη δεύτερη θέση, θέση που θέλει να κρατήσει μέχρι τέλους. Η εντός έδρας ήττα από την Τορίνο την περασμένη αγωνιστική ήρθε μάλλον απρόσμενα μετά από 4 σερί νίκες και αήττητο σερί 8 αγωνιστικών.

Τα 6 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι ήταν GG. Το GG απόψε θα το βρείτε με απόδοση 1.93, με το NG στο 1.80. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι στα 3 τελευταία μεταξύ τους ντέρμπι δόθηκε τουλάχιστον μία κόκκινη κάρτα! Το ενδεχόμενο να υπάρξει αποβολή απόψε δίνει 5.00! Ο Λαουτάρο Μαρτίνες έχει σκοράρει στο 42% των αγώνων της Ίντερ στο πρωτάθλημα, ποσοστό που ανεβαίνει στο 50% στα εντός έδρας ματς. Αν πιστεύετε ότι θα σκοράρει και στο σημερινό ντέρμπι, η απόδοση είναι 2.50, ενώ αν τον βλέπετε πρώτο σκόρερ του ντέρμπι, ποντάρετε στο 5.20. Πρώτο βιολί στη Λάτσιο ο Τσίρο Ιμόμπιλε και το ενδεχόμενο να σκοράρει απόψε θα το βρείτε με απόδοση 3.80, ενώ το ενδεχόμενο να είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα δίνει 9.00.

