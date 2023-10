Παναθηναϊκός ή ΠΑΟΚ; Η Ευρώπη μπορεί να περιμένει…

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Με τεράστιο ενδιαφέρον αναμένεται το σπουδαίο ντέρμπι ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ για την έβδομη αγωνιστική της Super League!

Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκινήσει με 4 νίκες και 1 ήττα, ενώ προέρχεται από «τεσσάρα» στην Τρίπολη επί του Αστέρα. Πάει στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ με στόχο να τον προσπεράσει στη βαθμολογία, ενώ ακολουθεί ο αγώνας με την Μακάμπι Χάιφα για το Europa League. Και ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει δυνατά και με 4 νίκες και 1 ισοπαλία στις έξι αγωνιστικές (έχασε μόνο από τον ΟΦΗ) απέχει ένα τρίποντο από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό. Προέρχεται από «τριάρα» στον Βόλο και πάει φορτσάτος στη «Λεωφόρο» πριν το παιχνίδι με την Άιντραχτ Φρανκφούρτης για το Conference League.

Η νίκη του Παναθηναϊκού έχει απόδοση 1.93, η ισοπαλία είναι στο 3.30 και η νίκη του ΠΑΟΚ δίνει 4.35 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Ο Παναθηναϊκός έχει τέσσερα στα πέντε over 2.5 γκολ, μάλιστα τα δύο ήταν over 4.5 γκολ! Τα τρία από τα πέντε παιχνίδια του ήταν ΝG. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερα στα έξι NG και over 2.5 γκολ, έχοντας κρατήσει απαραβίαστη την εστία του σε τρία παιχνίδια. Απόψε το over 2.5 γκολ έχει απόδοση 2.25 και το over 3.5 γκολ είναι στο 3.95, ενώ το under 2.5 γκολ δίνει 1.65. Το GG δίνει 1.95 και το NG είναι στο 1.80. Το ενδεχόμενο να κρατήσει ξανά το μηδέν πίσω ο ΠΑΟΚ θα το βρείτε στο 3.70, ενώ η αντίστοιχη απόδοση για τον Παναθηναϊκό στον Stoiximan είναι 2.30.

