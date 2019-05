Το Πανεπιστήμιο Frederick είναι ένας από τους εταίρους του προγράμματος «Hate Interrupter Teams: Youth counteracting hate speech towards migrants and minorities through participatory and creative campaigning» (HIT) για την αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Rights, Equality and Citizenship”. Επικεφαλής του προγράμματος αυτού είναι το HFC Hope For Children Crc Policy Center. Το Πανεπιστήμιο Frederick, είναι το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα από την Κύπρο που συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, ανάμεσα σε οκτώ ακόμα εταίρους από επτά χώρες.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός νέου μοντέλου ενδυνάμωσης της ευρωπαϊκής νεολαίας για την αντιμετώπιση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων που απευθύνονται σε μετανάστες. Το έργο βασίζεται στην ιδέα της δημιουργίας «Ομάδων διακοπής μίσους» (HITs), δηλαδή ομάδων εργασίας νέων (14 έως 19 ετών), οι οποίες σε συνεργασία με εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας, συμβούλους και επαγγελματίες – καθοδηγητές, θα έχουν στόχο την παρέμβαση στην ομιλία του μίσους και στην αρνητική συμπεριφορά προς τους μετανάστες (HSBM) στις κοινότητές τους, στο σχολείο και στους συμμαθητές τους.

Το Εργαστήριο Κινητών Συσκευών (Mobile Devices Laboratory- MDL) του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο του προγράμματος, έχει ήδη δημιουργήσει σχετική ιστοσελίδα η οποία είναι διαθέσιμη για το κοινό (σε 6 γλώσσες- http://www.hitproject.eu/) με στόχο την ευαισθητοποίηση αλλά και ενημέρωση του κοινού για την ομιλία του μίσους και την αρνητική συμπεριφορά προς τους μετανάστες, αλλά και γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα. Επίσης, η ιστοσελίδα προφέρει μια διαδραστική εμπειρία μέσω μιας ηλεκτρονικής «ανθρώπινης βιβλιοθήκης». Σύντομα, θα είναι διαθέσιμη και μια εφαρμογή/παιχνίδι ρόλων (role playing game) για κινητές συσκευές, η οποία θα ενισχύει την ευαισθητοποίηση ως προς το θέμα του έργου. Επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας του Πανεπιστημίου Frederick, είναι ο Δρ Ανδρέας Κωνσταντινίδης, του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Η/Υ.

Το έργο αποτελεί συνεργασία εννέα (9) φορέων από διαφορετικές χώρες: HFC Hope For Children Crc Policy Center (Κύπρος – Επικεφαλής εταίρος), Πανεπιστήμιο Frederick (Kύπρος), Το Χαμόγελο του Παιδιού (Ελλάδα), Rinova Limited (Ηνωμένο Βασίλειο), Associazione Culturale Mulab (Ιταλία), Associacio Per A La Creacio I Estudis De Projectes Socials C.E.P.S. (Ισπανία), Collage Arts (Ηνωμένο Βασίλειο), Metropolisnet – European Metropolis Employment Network Ewiv (Γερμανία) και Gender Alternatives Foundation (Βουλγαρία).