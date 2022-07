Παραχωρήθηκαν δάνεια €11,06 εκατ. με κρατικές εγγυήσεις

Δεκαέξι δάνεια συνολικού ποσού €11,06 εκατομμυρίων με κρατικές εγγυήσεις, παραχώρησαν τρεις τράπεζες, ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Οικονομικών.

Στο σχέδιο για έκδοση δανείων με κρατικές εγγυήσεις, που είχε θεσπιστεί τον Απρίλιο του 2021 ως μέτρο στήριξης της οικονομικής δραστηριότητας από τις συνέπειες της πανδημίας του Covid-19, συμμετείχαν τελικά τρεις τράπεζες, η Τράπεζα Κύπρου, η Alpha Bank και η Eurobank Cyprus.

Όπως αναφέρει το ΥΠΟΙΚ, στις 30 Ιουνίου 2022 το υπόλοιπο το δανείων αυτών ανερχόταν σε €7,3 εκατ.

Υπενθυμίζεται ότι οι κρατικές εγγυήσεις είχαν θεσπιστεί με νόμο στις 22 Απριλίου του 2021 ενώ τέθηκαν σε ισχύ με διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Οικονομικών 19 Νοεμβρίου του 2021, ενώ ο ΥΠΟΙΚ είχε αποφασίσει την παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων ύψους €510 εκατ (από το μέγιστο του €1 δις) σε επτά τραπεζικά ιδρύματα (Astrobank, Ελληνική Τράπεζα, Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως, Τράπεζα Κύπρου, RCB BANK LTD, Eurobank Cyprus Ltd και Alpha Bank Cyprus Ltd).

Οι κυβερνητικές εγγυήσεις καλύπτουν το 70% των πιστωτικών ζημιών που δυνατόν να προκύψουν από τα δάνεια και οι τράπεζες το υπόλοιπο 30%, ανεξαρτήτως εάν το δάνειο είναι εξασφαλισμένο ή μη.

Σημειώνεται ότι με βάση το διάταγμα, τα δάνεια έπρεπε να παραχωρηθούν μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2022.