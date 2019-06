Τέλος εποχής για την Τερέζα Μέι στην ηγεσία των Συντηρητικών της Μεγάλης Βρετανίας.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για το Brexit και το οργιώδες παρασκήνιο στο εσωτερικό του κόμματός της, την ανάγκασαν να αποχωρήσει από τα ηνία της βρετανικής κυβέρνησης ύστερα από θητεία που διήρκεσε σχεδόν δύο χρόνια.

Η ίδια θα παραμείνει προσωρινά πρωθυπουργός έως ότου αναδειχθεί νέος ηγέτης των Συντηρητικών, ο οποίος θα αναλάβει την πρωθυπουργία

Ο νέος ηγέτης των Συντηρητικών και νέος πρωθυπουργός να ανακοινωθεί στις 22 Ιουλίου, μόλις τρεις μήνες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία εξόδου της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Κοινοτήτων και επίσης μέλος των Συντηρητικών, Τζον Μπέρκοου, δήλωσε ότι όποιο κι αν είναι το πλάνο του νέου πρωθυπουργού για το Brexit, αυτό που θα χρειαστεί πρωτίστως είναι το πράσινο φως από το κοινοβούλιο.

«Το κοινοβούλιο δεν θα πάψει να βρίσκεται στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων για το σημαντικό θέμα του Brexit. Αυτό απλά δεν πρόκειται να συμβεί. Είναι τόσο προφανές που σχεδόν δε χρειάζεται να αναφερθεί, ωστόσο εγώ το τονίζω», υπογράμμισε.

Τουλάχιστον έντεκα είναι οι υποψήφιοι για την πρωθυπουργία της Βρετανίας.

Περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν ότι φαβορί στη διαδικασία είναι ο πρώην υπουργός εξωτερικών, Μπόρις Τζόνσον.

Είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέλη των Συντηρητικών, όχι όμως τόσο πολύ μεταξύ των συντηρητικών βουλευτών.

Ο Μάικλ Γκοουβ, υπουργός Περιβάλλοντος σήμερα, θεωρείται το αντίπαλον δέος του Μπόρις Τζόνσον και μπορεί να παίξει δυνατά στο εσωκομματικό πεδίο.

