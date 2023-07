Είναι παράνομος ο ανεφοδιασμός καυσίμων από τα κατεχόμενα ; – Ποια η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Σε εντατικοποίηση των ελέγχων στα οδοφράγματα για παράνομη μεταφορά καυσίμων από τις κατεχόμενες προς τις ελεύθερες περιοχές προχωρεί τις τελευταίες μέρες το Τελωνείο, μετά και τις σχετικές αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα, οι οποίες προέκυψαν μετά τις αντιδράσεις των πρατηριούχων.

Ο αριθμός των λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων έχει ήδη αυξηθεί στα Σημεία Διέλευσης, ενώ έχουν επίσης αυξηθεί οι ώρες που πραγματοποιούνται οι έλεγχοι.

Παράλληλα, λίστα με τα εμπορεύματα τα οποία επιτρέπεται να περάσουν από την Πράσινη Γραμμή ανακοίνωσε το Τμήμα Τελωνείων, μεταξύ αυτών όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του τελωνείου είναι τα κάυσιμα.

Ωστόσο, σύμφωνα με απάντηση που δόθηκε από εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, στο dialogos.com.cy, η μεταφορά καυσίμων εμπίπτει στον κανονισμό της Πράσινης Γραμμής, ως εκ τούτου δεν συνιστά κανένα ποινικό αδίκημα o ανεφοδιασμός των ιδιωτικών αυτοκινήτων από σταθμούς βενζίνης οι οποιοί βρίσκονται στο κατεχόμενο τμήμα της Κύπρου.

Fuel in petrol tanks of vehicles are not covered by the Green Line Regulation?

Under Article 6(1) of the Green Line Regulation, goods contained in the personal luggage of persons crossing the Green Line shall be exempt from turnover tax and excise duty as well as from other duties provided they have no commercial character and their total value does not exceed EUR 260 per person.

As defined in EU law, goods are regarded as being of a non-commercial character if their purchase take place occasionally and they consist exclusively of goods for the personal or family use of the travellers, or of goods intended as presents. The nature or quantity of the goods must not be such as to indicate that they are being imported for commercial reasons.

Fuel is considered to fall within this definition provided it is contained in a standard vehicle petrol tank or is contained in a portable container and does not exceed ten litres.

Μετάφραση:

Τα καύσιμα στις δεξαμενές βενζίνης των οχημάτων δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή;

Σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 του κανονισμού για την Πράσινη Γραμμή, τα εμπορεύματα που περιέχονται στις προσωπικές αποσκευές προσώπων που διασχίζουν την Πράσινη Γραμμή απαλλάσσονται από τον φόρο κύκλου εργασιών και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης καθώς και από άλλους φόρους, υπό τον όρο ότι δεν έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η συνολική τους αξία δεν υπερβαίνει τα 260 ευρώ ανά άτομο.

Όπως ορίζεται στη νομοθεσία της ΕΕ, τα αγαθά θεωρούνται ως μη εμπορικού χαρακτήρα εάν η αγορά τους πραγματοποιείται περιστασιακά και αποτελούνται αποκλειστικά από αγαθά για προσωπική ή οικογενειακή χρήση των ταξιδιωτών ή από αγαθά που προορίζονται για δώρα. Η φύση ή η ποσότητα των εμπορευμάτων δεν πρέπει να είναι τέτοια που να υποδηλώνουν ότι εισάγονται για εμπορικούς λόγους.

Το καύσιμο θεωρείται ότι εμπίπτει σε αυτόν τον ορισμό, υπό τον όρο ότι περιέχεται σε τυπική δεξαμενή βενζίνης οχήματος ή περιέχεται σε φορητό δοχείο και δεν υπερβαίνει τα δέκα λίτρα.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Πράσινης Γραμμης, οποιαδήποτε αλλαγή στον κανονισμό δύναται, κατόπιν διαβουλεύσεως με την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κάτι το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες μας, δεν έχει γίνει απο την κυπριακή κυβέρνηση.

Παναγιώτης Πενταλιώτης