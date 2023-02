Παρίσι: Αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο

Αστυνομική επιχείρηση έχει ξεκινήσει στην επιχειρηματική περιοχή Λα Ντεφάνς του Παρισιού.

Υπάρχουν αναφορές για έκρηξη και πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο.

Υπάρχουν αναφορές για πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο που δεν έχουν διασταυρωθεί.

Μόλις οι επισκέπτες του εμπορικού άκουσαν τον κρότο άρχισαν να τρέχουν, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι υπήρξαν πυροβολισμοί

BREAKING Massive crowd movement in La Défense, Paris. Gunshots were reportedly heard at the 4 Temps shopping centerpic.twitter.com/SishTHUhef

