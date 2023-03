Πεποίθηση ΝτιΚάρλο ότι η συμπερίληψη νεαρών στις τεχνικές επιτροπές θα διευρύνει τις προοπτικές του έργου τους

Την πεποίθησή της ότι η συμπερίληψη νεαρών στις Δικοινοτικές Τεχνικές Επιτροπές θα διευρύνει τις προοπτικές του σημαντικού τους έργου, εξέφρασε η η Βοηθός Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ, αρμόδια για πολιτικά θέματα και την οικοδόμηση της ειρήνης, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

Σε ανάρτησή της στο Twitter σήμερα, η κ. ΝτιΚάρλο αναφέρει ότι «οι Τεχνικές Επιτροπές της Κύπρου παρέχουν μια κρίσιμης σημασίας πλατφόρμα για την δικοινοτική ενασχόληση σε ζητήματα κοινού ενδιαφέροντος για όλους τους Κυπρίους».

«Είμαι πεπεισμένη ότι η συμπερίληψη νεαρών φωνών στις Επιτροπές θα διευρύνει τις προοπτικές αυτού του σημαντικού έργου», προσθέτει.

Cyprus’ Technical Committees provide a critical platform for bicommunal engagement on issues of common interest for all Cypriots. I’m convinced that including young voices in the Committees will broaden the perspectives of this important work. @UN_CYPRUS

