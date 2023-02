Η περαιτέρω ενδυνάμωση της τριμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα στην τηλεφωνική επικοινωνία ΥΠΕΞ Κύπρου-Αιγύπτου

Εμφαση στην περαιτέρω ενδυνάμωση της τριμερούς συνεργασίας με την Ελλάδα δόθηκε κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη οι Υπουργοί Εξωτερικών της Κύπρου και της Αιγύπτου.

Οπως αναφέρεται σε tweet του Υπουργείου Εξωτερικών, οι ΥΠΕΞ των δύο χωρών, Ιωάννης Κασουλίδης και Σάμεχ Σούκρι είχαν μια θερμή και εγκάρδια τηλεφωνική συνομιλία και εποικοδομητική συζήτηση “για επίκαιρα θέματα που άπτονται της διμερούς και περιφερειακής μας ατζέντας με έμφαση στην περαιτέρω ενίσχυση της τριμερούς συνεργασίας μας με την Ελλάδα”.

Warm and Cordial telephone conversation ☎️between #Cyprus 🇨🇾FM @IKasoulides and the FM of #Egypt 🇪🇬#SamehShoukry | Productive discussion on timely issues pertaining to our bilateral and regional agenda, with emphasis on further enhancing our trilateral cooperation with #Greece 🇬🇷 pic.twitter.com/axfB9JSD81

