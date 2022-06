Πέραν των 400 ατόμων υπογράφουν για τον Ακάμα – Εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον της Χερσονήσου

Πέραν των 400 ατόμων υπογράφουν κοινή δήλωση στην οποία εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για το μέλλον της Χερσονήσου του Ακάμα ζητώντας παράλληλα την απόρριψη του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, όπως αυτό έχει υποβληθεί από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Πρωτοβουλίας για τη Διάσωση των Φυσικών Ακτών και της Κίνησης “Σώστε τον Ακάμα/Σώστε την Κύπρο, εκφράζουν «ιδιαίτερη ανησυχία για τις πρόσφατες εξελίξεις, κάνοντας λόγο για παρασκηνιακές πιέσεις και πολιτικές παρεμβάσεις ώστε να επισπευσθεί η έγκριση του Σχεδίου ως έχει».

Αναφέρουν, επίσης, ότι «γνωρίζουν πολύ καλά ότι το Σχέδιο όπως προτείνεται ανοίγει κερκόπορτες για αναπτύξεις εντός της Χερσονήσου, κι εκφράζουν φόβο πως αν αυτό εγκριθεί θα ανοίξει την όρεξη σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα που επιθυμούν να μετατρέψουν τον Ακάμα σε ένα ακόμα θέρετρο με ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες και άλλες συναφείς αναπτύξεις».

Οι δύο ΜΚΟ αναφέρουν, τέλος, ότι «η οποιαδήποτε αλόγιστη ανάπτυξη στη Χερσόνησο του Ακάμα θα κάνει τις συνθήκες ζωής μας ακόμα χειρότερες, θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας αλλά και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και θα καταστήσει την Κύπρο ακόμα πιο ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και είναι κάτι που δεν θα το επιτρέψουμε».

Αναλυτικά η κοινή Δήλωση για την Προστασία της Χερσονήσου Ακάμα

Εμείς, τα άτομα που συνυπογράφουμε την πιο κάτω κοινή δήλωση και προερχόμαστε από τον χώρο του πολιτισμού, των γραμμάτων και των τεχνών, ενώνουμε τις φωνές μας και απαιτούμε την απόρριψη του Αναθεωρημένου Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, έτσι ώστε το Πολεοδομικό Συμβούλιο και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως να προχωρήσουν άμεσα στην πλήρη αναθεώρηση και ριζική τροποποίηση αρκετών και σημαντικών προτεινόμενων προνοιών, μέτρων πολιτικής και πολεοδομικών ζωνών του Σχεδίου.

Με ιδιαίτερη ανησυχία παρακολουθούμε τις πρόσφατες εξελίξεις, τις παρασκηνιακές πιέσεις και τις πολιτικές παρεμβάσεις, όσον αφορά την επίσπευση της διαδικασίας έγκρισης και δημοσίευσης του Σχεδίου. Το Σχέδιο θα πρέπει να προωθεί συμπαγή και συμβατή ανάπτυξη, εντός των υφιστάμενων ορίων ανάπτυξης, προς όφελος των τοπικών κοινοτήτων και όχι των μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων.

Η Κύπρος βρίσκεται σε εξαιρετικά ευάλωτη θέση σε σχέση με την κλιματική αλλαγή. Οι ακτές μας διαβρώνονται, οι μέσες θερμοκρασίες ανεβαίνουν, η ποιότητα του αέρα χειροτερεύει. Έχουμε ρίξει ήδη αρκετό τσιμέντο στον τόπο μας. Και ζούμε τις συνέπειες ακριβώς αυτού του τσιμεντώματος.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι το Σχέδιο όπως προτείνεται ανοίγει κερκόπορτες για αναπτύξεις εντός της Χερσονήσου, και την όρεξη σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα που επιθυμούν να μετατρέψουν τον Ακάμα σε ένα ακόμα θέρετρο με ξενοδοχεία, εξοχικές κατοικίες και άλλες συναφείς αναπτύξεις.

Έχουμε διαχρονικά αποτύχει ως κυπριακή κοινωνία να προστατεύσουμε το περιβάλλον μας. Η οποιαδήποτε αλόγιστη ανάπτυξη στη Χερσόνησο του Ακάμα θα κάνει τις συνθήκες ζωής μας ακόμα χειρότερες, θα προκαλέσει τεράστια ζημιά στη χλωρίδα και την πανίδα του τόπου μας αλλά και στην πολιτιστική μας κληρονομιά και θα καταστήσει την Κύπρο ακόμα πιο ευάλωτη στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Δεν θα το επιτρέψουμε!

1. Αγαμέμνων Ζάκου – Τεχνικός κινηματογράφου

2. Αγγελα Σταυρου – Θεατρολογος / performer

3. Αγγελική Αθανασιάδη- Visual Communication Designer

4. Άγγελος Βλάμης – Μουσικός

5. Άδωνης Φλωρίδης – Σκηνοθέτης

6. Αθηνά Ιεροδιακόνου – Van Doghen – Κεραμίστρια

7. Αθηνά Κάσιου – Σκηνοθέτις

8. Αθηνά Πική – Χορογράφος

9. Αιμίλιος Κουτσοφτίδης – Αρχιτέκτονας και Εικαστικός

10. Αλέξανδρος Γενάρης – Animator

11. Αλέξανδρος Κυριακίδης – εικαστικός

12. Αλέξανδρος Μακρής – Μουσικός

13. Αλέξανδρος Παπαγεωργίου – Light Designer

14. Αλέξανδρος Παρισης – Ηθοποιος

15. Αλεξης Μαυρος – Αρχιτέκτονας

16. Αλέξης Παπαδόπουλος – Αρχιτέκτονας

17. Αλέξια – Τραγουδίστρια

18. Αλίκη Σαββα – Πολιτιστικές Υπηρεσίες, ΥΠΠΑΝ

19. Αλκης Χριστοφορου – Καλλιτέχνης

