Πέθανε ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν που υποδύθηκε τον «Χάγκριντ»

Σύμφωνα με πληροφορίες των ξένων Μέσων ο ηθοποιός Ρόμπι Κολτρέιν, ο οποίος αγαπήθηκε μέσα από τον ρόλο του ημιγίγαντα Ρούμπεους Χάγκριντ στη σειρά ταινιών «Harry Potter», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών.

Actor Robbie Coltrane, who played Hagrid in the Harry Potter films, has died at 72 https://t.co/AYOTJsixQU

