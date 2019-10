Ο Ρόμπερτ Έβανς, επικεφαλής του στούντιο που έφερε πίσω στη ζωή την Paramount Pictures τη δεκαετία του 1960, πέθανε σε ηλικία 89 ετών σύμφωνα με το «The Hollywood Reporter».

RIP to #RobertEvans, the legendary Hollywood producer, Chinatown Godfather,Serpico,LoveStory ,Rosemary’s baby…

documentary The Kid Stays in the Picture 2002 highly recommended! pic.twitter.com/BNcJutHLtS

— La femme merveilleuse invisible (@larwoolf) October 28, 2019