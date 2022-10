Η Πετρολίνα διαχρονικός χορηγός της εκστρατείας Let’s do it Cyprus!

Η Petrolina Energy Team συμμετείχε στην εκστρατεία καθαρισμού του Παττίχειου Πάρκου Λάρνακας

Δυναμικά το παρών της και στην εκστρατεία Let’s do it Cyprus! έδωσε η Πετρολίνα. Μέλη της ομάδας εθελοντών Petrolina Energy Team, συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην εκστρατεία καθαρισμού του Παττίχειου Πάρκου Λάρνακας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022.

Η συμμετοχή εργαζομένων της Εταιρείας στην εκστρατεία επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την αγάπη και την προσήλωση των ανθρώπων της Πετρολίνα στα ιδεώδη του εθελοντισμού. Πιστή στον διαχρονικό της στόχο για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, η Petrolina Energy Team συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό απορριμμάτων, τα οποία διαχώρισε σε ανακυκλώσιμα και μη. Συγκεκριμένα, η ομάδα εθελοντών της Πετρολίνα τοποθέτησε σε σακούλες ανακύκλωσης (PMD) απορρίμματα όπως πλαστικά μπουκάλια ή δοχεία, μεταλλικές συσκευασίες και κουτιά TetraPak, τα οποία θα οδηγηθούν για ανακύκλωση.

Πρόκειται για μια από τις δεκάδες εθελοντικές δράσεις της Petrolina Energy Team, τα μέλη της οποίας δίνουν έμπρακτα κάθε φορά δείγματα ανθρωπιάς και αγάπης, μέσα από όποια κοινωνική δράση κληθούν να προσφέρουν.

Η Πετρολίνα είναι διαχρονικός στρατηγικός χορηγός της εκστρατείας Let’s do it Cyprus!, καθώς τέτοιες δράσεις συνάδουν απόλυτα με τη στρατηγική της Εταιρείας για τη βιώσιμη ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός του Let’s do it Cyprus!, που φέτος πραγματοποιείται από τις 24 μέχρι τις 30 Οκτωβρίου με σλόγκαν #stoxerisou, είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε θέματα που άπτονται της προστασίας, διατήρησης και αειφόρου διαχείρισης του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος της Κύπρου. Αποτελεί τη μεγαλύτερη περιβαλλοντική δράση που πραγματοποιείται στην Κύπρο, καθώς καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό συμμετοχής.

Στο Let’s Do It Cyprus! συμμετέχουν κάθε χρόνο δημόσιοι φορείς, δήμοι, σχολεία, εταιρείες και μη κυβερνητικοί οργανισμοί, καθώς επίσης και μεμονωμένοι πολίτες που αισθάνονται την ανάγκη να στηρίξουν την προσπάθεια και να συνεισφέρουν στο περιβάλλον.

Το Let’s do it Cyprus! αποτελεί μέρος της παγκόσμιας εκστρατείας καθαρισμού Let’s Do It! World, που στόχο έχει να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές του κόσμου από τα σκουπίδια.