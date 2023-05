Πήρε πιστοποίηση το νέο πανεπιστήμιο που θα λειτουργήσει στην Πάφο

Προλαβαίνει την ακαδημαϊκή χρονιά 2023 -2024 το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού (AUB) Mediterranaο, το οποίο θα λειτουργήσει στην Πάφο. Πριν από λίγες μέρες το Υπουργικό Συμβούλιο επικύρωσε την πιστοποίησή του και το ενέταξε επίσημα στον κατάλογο των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που λειτουργούν στη χώρα.

Το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο της Βηρυτού θα στεγάζεται στη δική του πανεπιστημιούπολη που ανεγείρεται στο πρώην κτιριακό συγκρότημα των «Χαρουπόμυλων».

Μέχρι την ολοκλήρωση της Πανεπιστημιούπολης, το νέο πανεπιστήμιο θα στεγάζεται στις σύγχρονες και εξοπλισμένες εγκαταστάσεις του Pafos Innovation Center. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης άρχισαν και οι εγγραφές για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά 2023-2024. Για την πρώτη χρονιά εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει με μερικές δεκάδες φοιτητών, οι οποίοι επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια.

Τα ετήσια δίδακτρα θα υπερβαίνουν τις 20.000 ευρώ. Ωστόσο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ως μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ακαδημαϊκό ίδρυμα το AUB–Mediterraneo έχει τη δυνατότητα και προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υποτροφιών και οικονομικής βοήθειας προς τους φοιτητές, ιδιαίτερα για την πρώτη φετινή χρονιά της λειτουργίας του, που καλύπτουν έως και το 80% των ετήσιων διδάκτρων. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική.

Οι μαθητές γίνονται δεκτοί με βάση τους βαθμούς τους στα έτη 21 και 22, ενώ πρόσθετα απαιτείται και ένα από τα ακόλουθα: International AS–Level exam, εξετάσεις Β’ Τάξης Λυκείου ή Scholastic Aptitude Test (SAT). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου aubmediterraneo.cy. Επισημαίνεται ακόμη πως το AUB–Mediterraneo θα αρχίσει τη λειτουργία του με τις παρακάτω σχολές και προγράμματα: Σχολή Τεχνών και Επιστημών (Faculty of Arts and Sciences), η οποία θα προσφέρει πτυχίο στις Πολιτικές Επιστήμες, τη Φιλοσοφία και τα Οικονομικά (Bachelor of Arts in Politics, Philosophy and Economics), πτυχίο Πληροφορικής και Υπολογιστών (Bachelor of Science in Computer Science) και πτυχίο στην Ψυχολογία (Bachelor of Science in Psychology). Ακόμη, τη Σχολή Μηχανικών και Αρχιτεκτονικής (Faculty of Engineering and Architecture), η οποία θα προσφέρει πτυχίο στη Βιομηχανική Μηχανική (Bachelor of Science in Industrial Engineering) και μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μηχανικής (Master Degree in Engineering Management) και τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων-School of Business, η οποία θα προσφέρει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (Bachelor Degree in Business Administration) και μεταπτυχιακό στο Business Analytics (Master of Science in Business Analytics).

Κώστας Νάνος