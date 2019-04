Tριάντα επτά Μαΐων, πολύγλωσσος, δηλωμένος ομοφυλόφιλος και μάλιστα νιόπαντρος.

Ο Πιτ Μπάτιγκιγκ, δήμαρχος της πόλης Σάουθ Μπεντ με 100 χιλιάδες κατοίκους στην Ιντιάνα των ΗΠΑ, έχει καταπλήξει τα πλήθη, όπως σχολιάζουν τα αμερικανικά ΜΜΕ.

I just announced I'm running for president of the United States. Join in and donate if you can. It's going to be an amazing ride and I can't wait to be on it with you all the way to the White House: https://t.co/edZnUvfc2I pic.twitter.com/OTi0YsAG5R

Βετεράνος του πολέμου στο Αφγανιστάν, απόφοιτος του Χάρβαρντ, μιλάει οκτώ γλώσσες και φιλοδοξεί να κερδίσει την αμερικανική προεδρία. Θα πρέπει πρώτα όμως να πείσει τα στελέχη του κόμματός του ότι είναι ο κατάλληλος.

Ο 37χρονος δήμαρχος, ο οποίος παντρεύτηκε πέρυσι τον αγαπημένο του Chasten Glezman, ανακοίνωσε ότι θα διεκδικήσει το προεδρικό χρίσμα με τους Δημοκρατικούς λέγοντας ότι θέλει να αναμορφώσει τη χώρα με τον μανδύα της νέας γενιάς.

Την εβδομάδα αυτή θα μιλήσει στους πολίτες της Αϊόβα και του Νιου Χάμσαϊρ.

Pete Buttigieg: "I come from that generation that grew up with school shootings as the norm, the generation that produced the bulk of the troops in the post 9/11 conflicts, the generation that is going to be on the business end of climate change for as long as we live" pic.twitter.com/oNbhPi73y0

— Edward Hardy (@EdwardTHardy) April 15, 2019