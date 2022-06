Πληροφορίες για νέο σεισμό στην Κύπρο – Τι αναφέρει το EMSC

Πληροφορίες για νέα σεισμική δόνηση στην Κύπρο, δημοσιεύει το EMSC.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο, η σεισμική δόνηση σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 07:00, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δεδομένα που να το επιβεβαιώνουν.

⚠ We have no seismic data confirming this crowdsourced detection at present. No more info about this event will be displayed here. Further information at:

