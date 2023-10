«Πλησιάζει η ώρα» της χερσαίας εισβολής – «Σκοτώνετε όποιον βλέπετε» η προτροπή του ΥΠΑΜ του Ισραήλ

Νέα μηνύματα αναφορικά με την χερσαία εισβολή στη Λωρίδα της Γάζας έστειλε ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ιωάβ Γκαλάντ, επισκεπτόμενος πεδίο συγκέντρωσης στρατιωτών κοντά στα σύνορα με τη Γάζα.

Ο ίδιος κάλεσε τους Ισραηλινούς στρατιώτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα για τη χερσαία εισβολή. «Θα είμαστε ακριβείς και θανατηφόροι και θα συνεχίσουμε μέχρι να ολοκληρώσουμε την αποστολή», είπε χαρακτηριστικά.

«Οδηγώ στρατιώτες σε μάχες για 45 χρόνια. Είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια. Ήμουν υπεύθυνος γι’ αυτό τις τελευταίες δύο εβδομάδες – ακόμα και σε δύσκολες στιγμές, είμαι υπεύθυνος για τη νίκη» πρόσθεσε

Σημείωσε περαιτέρω ότι το IDF προετοιμάζεται για μια μακροπρόθεσμη εμπλοκή με τους εχθρούς του Ισραήλ, λέγοντας: «Δεν μιλάμε για μια σύντομη εκστρατεία, μιλάμε για μια παρατεταμένη εκστρατεία». Ο ίδιος προειδοποίησε ότι «όσοι προσπάθησαν να βλάψουν το κράτος θα πληρώσουν τίμημα με σκληρό τρόπο».

Στη συνέχεια έθιξε την απειλή της Χεζμπολάχ στα σύνορα με τον Λίβανο. «Η Χεζμπολάχ προσπαθεί να αμφισβητήσει το κράτος του Ισραήλ και τον Ισραηλινό Στρατό και έχει αναπτύξει δυνάμεις σε ισχυρούς αμυντικούς σχηματισμούς. Η δύναμη ολόκληρου του Ισραήλ είναι στη διάθεσή μας. Είμαστε σε εγρήγορση και αν η Χεζμπολάχ θέλει να ξεκινήσει πόλεμο, θα πρέπει πρώτα να κοιτάξει τις φωτογραφίες της πόλης της Γάζας» υποστήριξε.

«Το είπαμε την πρώτη μέρα το πρωί του Σαββάτου, δεν υπάρχει συγχώρεση. Μόνο η καταστροφή της Χαμάς και ό,τι σχετίζεται με τρομοκράτες και όποιον τους έστειλε. Θα χρειαστεί μια εβδομάδα, δύο εβδομάδες και ένας μήνας για την εξάλειψή τους. Σας ικετεύω κάθε τρομοκράτη που βλέπετε πυροβολήστε τον και σκοτώστε τον. Αυτή είναι η συμφωνία. Σας εμπιστευόμαστε και βασιζόμαστε σε εσάς. Όσοι βλέπουν τη Γάζα από μακριά θα τη δουν από μέσα», πρόσθεσε.

Την ίδια ώρα, το Reuters αναφέρει ότι 8 αξιωματούχοι χωρών της περιφέρειας της Μέσης Ανατολής και της Δύσης δηλώνουν ότι η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ «θα είναι απαράμιλλη στην αγριότητά της και σε αντίθεση με οτιδήποτε έχει πραγματοποιήσει το Ισραήλ στη Γάζα στο παρελθόν».

