Ποια Λίβερπουλ θα δούμε απόψε;

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους του Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B 018

Η Λίβερπουλ κλείνει την 31η αγωνιστική στην Premier League με μία «ύπουλη» έξοδο στην έδρα της Λιντς. Μεγάλο παιχνίδι που αναμένεται με τεράστιο ενδιαφέρον, αφού και οι δύο ομάδες χρειάζονται τους βαθμούς.

Η γηπεδούχος Λιντς δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού και για να κερδίσει αυτή τη μάχη, θα πρέπει πρώτιστα να εκμεταλλευτεί περισσότερο την έδρα της. Εκεί έχει μόνο 5 νίκες σε 15 παιχνίδια, επίδοση που μαρτυρά και τη βαθμολογική της θέση. Η νίκη της Λιντς απόψε δίνει 4.15, με την ισοπαλία στο 4.25 και τη νίκη της Λίβερπουλ στο 1.75 στον Stoiximan , την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο! Μάλιστα η Λιντς προέρχεται από βαριά εντός έδρας ήττα, καθώς την περασμένη εβδομάδα έχασε από την Κρίσταλ Πάλας με 1-5! Έχει πέντε συνεχόμενα GG και over 2.5 γκολ, μάλιστα τα τέσσερα ήταν over 3.5 γκολ και τα τρία ήταν over 4.5 γκολ! Το GG σήμερα δίνει 1.60, το over 2.5 γκολ είναι στο 1.60, το over 3.5 γκολ στο 2.45 και το over 4.5 γκολ δίνει 4.20 στον Stoiximan!

Η Λίβερπουλ δίνει μάχη για να σώσει ό,τι σώζεται φέτος με ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά απέχει 9 βαθμούς από την ευρωπαϊκή ζώνη! Χωρίς νίκη εδώ και 4 αγωνιστικές, η τελευταία της νίκη ήταν το 7-0 στο ντέρμπι με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ! Πρόταση που από μόνη της εξηγεί τη φετινή σεζόν με τα συνεχή σκαμπανεβάσματα των «κόκκινων»… Την προηγούμενη εβδομάδα, πάντως, έβαλε φρένο στην πρωτοπόρο Άρσεναλ με την ισοπαλία στο «Άνφιλντ» και έδειξε πως θα παλέψει μέχρι τέλους για την Ευρώπη. Έχει κρατήσει ανέπαφη την εστία της στα 6 από τα 9 τελευταία ματς. Το ενδεχόμενο να κρατήσει στο μηδέν και την Λιντς δίνει 2.85 στον Stoiximan! Στα υπόλοιπα 3 ματς, όμως, η άμυνά της έμπαζε: δέχτηκε 7 γκολ! Το over 1.5 γκολ για τη Λιντς απόψε είναι στο 2.72 και το over 2.5 γκολ δίνει 6.10 στον Stoiximan!

Όλες τις αποδόσεις για το παιχνίδι μπορείτε να τις βρείτε εδώ.

Παιχνίδι που θα βρείτε στον Stoiximan με 0% γκανιότα*!

*0% γκανιότα σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως στις αποδόσεις για το 12Χ στο ποδόσφαιρο και τον Νικητή Αγώνα στο μπάσκετ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ!

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση*.

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις

* Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης

Και… μπόνους! Στους μεγάλους αγώνες ο Stoiximan, η κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού στην Κύπρο, έχει ειδικές προσφορές που ανεβαίνουν live στο Stoiximan.com.cy κάθε μέρα.

Ακολούθησε τον Stoiximan και στα social media (Facebook: @StoiximanCY, Instagram: @stoiximan_cyprus) για να μαθαίνεις πρώτος όλες τις προσφορές του και να συμμετέχεις στους διαγωνισμούς του!