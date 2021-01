Ποιες επιχειρήσεις κατεβάζουν ρολά – Πως θα λειτουργούν οι ανοιχτές

Τα νέα μέτρα κατά του κορωνοϊού ανακοίνωσε στις 13:00 ο Υπουργός υγείας Κων/νος Ιωάννου τα οποία θα τεθούν σε ισχύ από την Κυριακή μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου.

Τα νέα μέτρα κλείνουν προσωρινά πολλές επιχειρήσεις ενώ οι ανοιχτές επιχειρήσεις θα λειτουργούν με περιορισμούς.

Αναλυτικά, ποιες επιχειρήσεις κλείνουν:

Αναστέλλεται η λειτουργία των πιο κάτω επιχειρήσεων:

Κουρεία και κομμωτήρια,

Ινστιτούτα αισθητικής,

Κέντρα δερματοστηξίας,

Θέατρα, κινηματογράφοι, αίθουσες θεαμάτων, υπαίθρια και ανοικτά αμφιθέατρα,

Χώροι εστίασης *,

Κέντρα διασκέδασης,

Εμπορικά κέντρα, πολυκαταστήματα**,

Παιδότοποι,

Θεματικά πάρκα, λούνα παρκ, πίστες καρτ, πίστες paintball,

Αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία, ιστορικοί χώροι,

Ζωολογικοί κήποι και φυσικοί βιότοποι,

Πρακτορεία στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών,

Καζίνο,

Σχολές ερασιτεχνών οδηγών, σχολές οδηγών αυτοκινήτων, σχολές επαγγελματιών οδηγών αυτοκινήτων (Σχολές/Κέντρα Πιστοποίησης Επαγγελματικής ικανότητας), σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων και Σχολές Επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων,

Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων ***,

Γυμναστήρια, σχολές χορού, άλλες σχετικές σχολές.

* Νοείται ότι οι χώροι εστίασης μπορούν να προσφέρουν μόνο υπηρεσίες κατ’ οίκον παράδοσης (delivery) στο ωράριο που καθορίζουν τα ίδια τα υποστατικά και take–away και drive–through μέχρι τις 9 το βράδυ.

** Νοείται ότι καταστήματα λιανικού εμπορίου εντός των εμπορικών κέντρων δύναται να πωλούν προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου με κατ’ οίκον αποστολή/παράδοση.

*** Νοείται ότι στην περίπτωση των αντιπροσωπειών αυτοκινήτων, επιτρέπεται μόνο η λειτουργία των συνεργείων για επιδιορθώσεις (service). Παράλληλα, παραμένουν σε λειτουργία τα συνεργεία αυτοκινήτων και οι άλλες συναφείς επιχειρήσεις, καθώς και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων οδικών μεταφορών (ΜΟΤ).

Ιδιωτικές επιχειρήσεις υπηρεσιών (π.χ. δικηγορικά, λογιστικά, αρχιτεκτονικά γραφεία, ασφαλιστικές εταιρείες, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κοκ) εργάζονται με ταυτόχρονη φυσική παρουσία του 15% του προσωπικού τους, με μέγιστο αριθμό των εργαζομένων που μπορεί να βρίσκεται με φυσική παρουσία τα 20 άτομα ανά επαγγελματικό υποστατικό. Το υπόλοιπο προσωπικό εργάζεται μέσω τηλεργασίας κατ’ οίκον. Νοείται ότι ο αριθμός στρογγυλοποιείται προς τα πάνω. Για παράδειγμα, σε μια επιχείρηση με 10 άτομα, δύνανται να εργάζονται με φυσική παρουσία 2 άτομα. Επίσης, σε μια επιχείρηση με 200 εργαζόμενους, ο μέγιστος αριθμός προσώπων που μπορούν να εργάζονται ταυτόχρονα με φυσική παρουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 20 άτομα.

Νοείται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου δύνανται να πωλούν προϊόντα μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου (online) και να εκτελούν τηλεφωνικές παραγγελίες με κατ’ οίκον αποστολή/παράδοση.

Ποιες επιχειρήσεις δεν αναστέλλουν τη λειτουργία τους;

Οι επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία, με τήρηση των σχετικών υγειονομικών οδηγιών και πρωτοκόλλων, καθορίζονται στον σχετικό κατάλογο που θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Τι ισχύει για τη λειτουργία εργοταξίων και άλλων συναφών επιχειρήσεων;

Τα εργοτάξια και οι άλλες επιχειρήσεις με συναφή δραστηριοποίηση συνεχίζουν τη λειτουργία τους τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων. Σχετικός κατάλογος των επιχειρήσεων που παραμένουν σε λειτουργία, θα εκδοθεί από το Υπουργείο Εργασίας.

Τι ισχύει με τη λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων και τις λαϊκές αγορές;

Επιτρέπεται η λειτουργία επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων, όπως υπεραγορές, μίνι-μάρκετ, φρουταρίες, φούρνοι, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, παντοπωλεία.

Διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση ειδών λιανικού εμπορίου (π.χ. ρούχα, παπούτσια, καλλυντικά, ηλεκτρικές συσκευές, λευκά είδη, παιχνίδια, κοκ) στις πιο πάνω επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου ποτών και τροφίμων.

Τα φαρμακεία, οι υπεραγορές, τα μίνι-μάρκετ, οι φρουταρίες, τα κρεοπωλεία, τα ιχθυοπωλεία και τα παντοπωλεία, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι τις 10 το πρωί, εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα άνω των 65 ετών και άτομα με αναπηρίες.

Οι λαϊκές αγορές λειτουργούν με πληρότητα 50% της χωρητικότητάς τους. Απαγορεύεται η λειτουργία λαϊκών αγορών που πωλούν ρούχα, λευκά είδη ή/και άλλα προϊόντα, καθώς και η πλανοδιοπώληση.

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένουν σε λειτουργία.

Τα ξενοδοχεία και τα άλλα τουριστικά καταλύματα παραμένουν ανοικτά;

Τα ξενοδοχεία/τουριστικά καταλύματα λειτουργούν αποκλειστικά και μόνο για τη φιλοξενία ατόμων που δεν έχουν τη μόνιμη διαμονή τους στην Κύπρο και εμπίπτουν στις πρόνοιες του Διατάγματος (παράγραφοι 2.9 έως 2.14 και 2.16). Δεν επιτρέπονται οι κρατήσεις για πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Νοείται ότι οι χώροι εστίασης εντός των ξενοδοχείων και των τουριστικών καταλυμάτων παραμένουν ανοικτοί:

μόνο για την εξυπηρέτηση των ατόμων που φιλοξενούνται στα υποστατικά τους,

με μέγιστο αριθμό ατόμων συνολικά μέχρι 75 πρόσωπα (εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι),

(εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι), έξι (6) άτομα ανά τραπέζι,

τηρουμένου του μέτρου ενός ατόμου ανά 3 τ.μ. σε εσωτερικό χώρο και ενός ατόμου ανά 2 τ.μ. σε εξωτερικό χώρο.

Πώς θα εργάζεται ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας και Τοπική Αυτοδιοίκηση;

Ο δημόσιος και ευρύτερος δημόσιος τομέας και η Τοπική Αυτοδιοίκηση εργάζονται με το απαραίτητο προσωπικό ασφαλείας στα γραφεία για διαχείριση επειγόντων θεμάτων και εξυπηρέτηση πολιτών για κάλυψη έκτακτων αναγκών. Το προσωπικό που αποδεσμεύεται, παραμένει στην οικία του προκειμένου να εργάζεται με τη μέθοδο της τηλεργασίας. Στο πλαίσιο καθορισμού του προσωπικού ασφαλείας, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ανάγκη για περιορισμό υπαλλήλων που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου. Εξαιρούνται της πιο πάνω ρύθμισης οι υπηρεσίες που ορίζονται με βάση το Διάταγμα ως οι ουσιώδεις υπηρεσίες.

Πώς θα λειτουργούν τα Δικαστήρια;

Τα Δικαστήρια θα εξετάζουν μόνο επείγουσες υποθέσεις και η λειτουργία τους ρυθμίζεται με εγκύκλιο που θα εκδώσει το Ανώτατο Δικαστήριο.