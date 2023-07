Σημεία κοινού/ Ορίζοντας

Η ποίηση έχει τη μορφή μιας βίαιης γαλήνης

Ατέρμονη και αδιέξοδη αλλά και αναπόφευκτη και κατά καιρούς γόνιμη η συζήτηση περί της ουσίας της ποίησης.

Ας αποπειραθώ κι εγώ, εδώ, έναν σύντομο ορισμό απ’ την σκοπιά του αναγνώστη: για μένα η ποίηση έχει τη μορφή μιας βίαιης γαλήνης. Όταν διαβάζεις ένα πραγματικό ποίημα, αυτό έχει τη δύναμη να πετάξει όλα όσα έχεις στον νου σου, συνειδητά ή ασυνείδητα εκείνη την ώρα, όλα τα μπαγκάζια που κουβαλά το μυαλό σου, έξω απ’ το σπίτι της συνείδησης. Και να ανοίξει εκεί έναν σιωπηλό χώρο, όπου ακούς κάτι. Τι; Μπορεί να είναι το πιο φαινομενικά απλό πράγμα: so much depends/ upon/ a red wheel/barrow/ glazed with rain/ water/ beside/ the white chickens. Μπορεί και κάτι πιο σύνθετο, ή πιο αινιγματικό. Αλλά ακούς κάτι γιατί οι λέξεις έχουν δια της βίας εκκενώσει έναν χώρο για να ακούσεις, και ίσως να μπορούσε κανείς να πει πως αυτό είναι το ύφος, και πως δεν υπάρχει ύφος εκτός από αυτό, εκτός από ένα είδος βελούδινης δικτατορίας της γλώσσας.

Από το “Ψεύτικο τζάκι”, εκδ. Μανδραγόρας, 2023 του Βάκη Λοϊζίδη:

Εκ παραδρομής

Εκ παραδρομής πήγαμε στα Μέθανα.

Μας ξεγέλασε το διαδίκτυο.

12 μίλια μακριά από την Αίγινα

αναμέναμε πως θα συνέχιζε να είναι Αίγινα.

Αυτά παθαίνουν οι αγεωγράφητοι.

Μα τι πειράζει;

Χορέψαμε Ικαριώτικα

χωρίς να γνωρίζουμε τα βήματα

όπως συνεχίζουν να χορεύουν

οι νεκροί στον άλλο κόσμο.

Στην οθόνη του παρατημένου σινεμά

παίζει εδώ και χρόνια “Το ακίνητο εν οδύνη”*.

Μοναδικός θεατής ο Βύρωνας**.

Μοιάζει να είναι ανίατα μεσοπόλεμος***

κι ας μπήκαμε στον 21ο αιώνα.

——————————————————————–

* Τίτλος ποιητικής συλλογής της Ζέφης Δαράκη

** Βύρων Λεοντάρης

*** Στίχος του Βύρωνα Λεοντάρη, από το Ψυχοστασία.

Αντώνης Μπαλασόπουλος