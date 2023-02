Ποιος είναι ο νέος Υπουργός Εξωτερικών Κωνσταντίνος Κόμπος

Τα ηνία του Υπουργείου Εξωτερικών ετοιμάζεται να αναλάβει από την 1η Μαρτίου 2023 ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος Κόμπος.

O Δρ. Κωνσταντίνος Κόμπος είναι εκ των ιδρυτικών μελών του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο οποίο διορίστηκε ως Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της ΕΕ το 2006, ανελίχθηκε σε Επίκουρο Καθηγητή τον Ιούλιο του 2011 και σε Αναπληρωτή Καθηγητή το Σεπτέμβριο του 2016. Διετέλεσε Λέκτορας Δημοσίου Δικαίου και Δικαίου της ΕΕ στο University of HULL (UK) από το 2003 έως το 2006.

Έχει πτυχίο Νομικής (University of Hull, LLB, 1999), μεταπτυχιακές σπουδές (LLM in European Law, University of Cambridge, U.K., Corpus Christi College) και διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D., University of Hull, U.K. Doctoral Thesis on ‘The Constitutional Jurisprudence of the ECJ: A Micro-Macro Analysis’, awarded with Distinction). Την περίοδο 2001-2003 επιλέγηκε ως Graduate Teaching Assistant (University of Hull) στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Έχει λάβει υποτροφίες και βραβεία από διάφορους οργανισμούς (Research Grant από A.G.Leventis Foundation, Josephine Onoh Memorial Scholarship, Scholarship by the Cambridge Commonwealth Trust, Andrew Marvell Jackson Prize/Lewenstein Price Fund, German Public Law Prize, University of Hull, Scholarship by Cyprus State Scholarship Foundation).

Από το 2014 είναι μέλος της ομάδας νομικών που συμβουλεύουν τον ελληνοκύπριο Διαπραγματευτή και τον Προέδρο της Δημοκρατίας στις συνομιλίες για την επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Σε αυτό το πλαίσιο, διετέλεσε μέλος διαφόρων Ομάδων Εργασίας και συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις που έγιναν στην Κύπρο, Geneva, Crans Montana. Επιπλέον, ορίστηκε από τον Προέδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων (2015) ως ειδικός εμπειρογνώμονας σε σχέση με την εφαρμογή και την επίδραση της αρχής Fratelli Costanzo στο Κυπριακό Σύνταγμα. Είναι επίσης εκ των συντακτών της μελέτης για την εισαγωγή νομοθετικού πλαισίου για τη σύγκρουση συμφερόντων κατόπιν ανάθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων (2015). Το 2016 ορίστηκε από το Ανώτατο Δικαστήριο να διεξάγει στατιστική ανάλυση της νομολογίας ως προς τις εφέσεις. Το 2014 ορίστηκε από το Γενικό Εισαγγελέα ως Agent για την Κυπριακή Δημοκρατία ενώπιων της Ολομέλειας του ΔΕΕ στην Opinion 2/13, Accession of the EU to the ECHR. Ασχολήθηκε με ζητήματα ιδιωτικοποιήσεων, ενώ 4 φορές κλήθηκε ως εμπειρογνώμονας στην Επιτροπή Νομικών της Βουλής των Αντιπροσώπων κατά τη συζήτηση της νομοθετικής ρύθμισης της διαδικασίας προδικαστικής παραπομπής (2007-2009). Την περίοδο 2013-2017 διορίστηκε Προέδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Κυσατς για πτυχία Νομικής και Κοινωνικών Επιστημών. Την περίοδο 2014-15 διορίστηκε από το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου ως Προέδρος της Επιτροπής Διερεύνησης της λειτουργίας του Ωκεανογραφικού Κέντρου. Το 2017 κλήθηκε ως Ειδικός Εμπειρογνώμονας από την EU Scoping Mission για τη Μεταρρύθμιση των Κυπριακών Δικαστηρίων.

Έχει συντονίσει αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει συμμετάσχει σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα και έχει διατελέσει εθνικός ανταποκριτής (reporter) σε πλειάδα ερευνών και δημοσιεύσεων για δίκαιο ΕΕ, συνταγματικό δίκαιο, δημόσιο δίκαιο, εργατικό δίκαιο, δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προστασίας whistleblowers, συγκριτικού δίκαιου και τοπικής αυτοδιοίκησης. Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε σειρά Fide Congresses, Comparative Law Congresses, Constitutional LAw Congresses (Icon), ενώ ήταν national co-reporter για το United Kingdom in 2006 Congress of the International Academy of Comparative Law on the theme of European Constitutionalism.

Είναι Πρόεδρος του Cypriot Society for Comparative Law. Διετέλεσε επίσης επισκέπτης ερευνητής στο Waseda University Tokyo (2017), στο Boston College of Law (2018) και στο National University of Singapore (2016) και δίδαξε στην Academy of European Public Law/European Public Law Organisation (2016). Διετέλεσε Αντιπροεδρος του Τμηματος Νομικης.