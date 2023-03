Πωλήθηκε έναντι 31,5 εκ. δολαρίων συλλογή έργων τέχνης του συλλέκτη Άνταμ Λίντεμαν

Συλλογή έργων τέχνης του συλλέκτη και γκαλερίστα Άνταμ Λίντεμαν απέφερε περίπου 31,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία του οίκου Christie’s.

Στη δημοπρασία των έργων του ιδιοκτήτη της γκαλερί Venus Over στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης που διοργανώθηκε στις 9 Μαρτίου πωλήθηκαν έργα των Jeff Koons, Jim Nutt, Etel Adnan, Andy Warhol, Karen Kilimnik και Jean Royère, καθώς και μια μοτοσυκλέτα Ducati του 1974 και ένα NFT του καλλιτέχνη Beeple.

Η δημοπρασία θεωρήθηκε αξιοσημείωτη, επειδή δεν πραγματοποιήθηκε για τους παραδοσιακούς λόγους, θάνατο, διαζύγιο, ή χρέος, περιελάμβανε έργα κυρίως εν ζωή καλλιτεχνών και είχε σε περίοπτη θέση το όνομα του πωλητή.

Ο οίκος Christie’s μάλιστα τιτλοφόρησε τη δημοπρσία «ADAM: Έργα από τη συλλογή του Άνταμ Λίντεμαν».

Μέρος από τα έσοδα των πωλήσεων θα διατεθούν για την ανακαίνιση της πτέρυγας Μάικλ Σ. Ροκφέλερ στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης της Νέας Υόρκης, η οποία περιλαμβάνει έργα από την Υποσαχάρια Αφρική, την Ωκεανία και των αρχαίων πολιτισμών της Αμερικής. Ο Λίντεμαν είναι επικεφαλής της διευθύνουσας επιτροπής της πτέρυγας του Μουσείου.

Το έργο που πωλήθηκε στην υψηλότερη τιμή (5,46 εκατομμύρια δολάρια) είναι το Black Disc with Flags του Αμερικανού γλύπτη Αλεξάντερ Κάλντερ. Το έργο του Ντάμιεν Χιρστ The Sleep of Reason του 2004 πωλήθηκε 2,22 εκατομμύρια δολάρια και το ξύλινο γλυπτό του Jeff Koons Ushering in Banality 3.9 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Άνταμ Λίντεμαν είναι επίσης συγγραφέας του βιβλίου «Collecting Contemporary Art» που κυκλοφόρησε το 2006.