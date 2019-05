Θέα

Πού Ήσουν;

Έκθεση της Τούλας Λιασή από το Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας

«Κανονικά, όταν εντοπιστούν τα λείψανα των αγνοουμένων, ταυτοποιηθούν και ενταφιαστούν, οι συγγενείς τους μπορούν να κλείσουν μια μακρά περίοδο αγωνίας και αβεβαιότητας. Για μένα, μετά το τηλεφώνημα που έλαβα από την Επιτροπή Αγνοουμένων, ότι ο αδελφός μου βρέθηκε σε έναν ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε, η υπόθεση δεν έκλεισε. Αντιθέτως, μόλις είχε αρχίσει. Ήθελα να μάθω τα πάντα. Ήθελα να έρθω όσο το δυνατόν πιο κοντά του. Μέχρι και την τελευταία του στιγμή». Τούλα Λιασή

Το «Where Have You Been? / Πού ήσουν;» είναι ένα εικαστικό έργο εμπνευσμένο από την προσωπική ιστορία της Κύπριας καλλιτέχνιδας Τούλας Λιασή που ζει και εργάζεται στη Χάγη για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Ο μοναδικός αδελφός της, ο οποίος υπήρξε αγνοούμενος κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, βρέθηκε μετά από σαράντα χρόνια σε ομαδικό τάφο και ταυτοποιήθηκε με τη μέθοδο DNA. Αυτή η συντριπτική, συναισθηματική εμπειρία αποτέλεσε το έναυσμα για μια πληθώρα ιδεών για τη δημιουργία ενός έργου τέχνης, που θα αναδείκνυε το πρόβλημα των αγνοουμένων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τον διευθυντή του NiMAC, Δρα Γιάννη Τουμαζή, «το πρότζεκτ “Where Have You Been? / Πού ήσουν;” αποτελεί ένα απονενοημένο κάλεσμα της Τούλας Λιασή. Ένα κάλεσμα προς τον αδελφό της, του οποίου η τραγική απουσία την έχει καθορίσει υπαρξιακά και καλλιτεχνικά, αλλά και ένα κάλεσμα προς εμάς, τους θεατές του έργου της. Ένα κάλεσμα, την απάντηση του οποίου η ίδια εξυφαίνει με το έργο της: κάθε μας πράξη, κάθε μας ενέργεια, κάθε βήμα της γήινης πορείας μας θα πρέπει να στοχεύει προς τη ζωή και όχι προς τον θάνατο.

Ενεργοποιώντας την προσωπική της ιστορία, η Τούλα Λιασή από τη μια εξορκίζει τη βαριά της μοίρα -αυτήν της τεράστιας απώλειας- ενώ από την άλλη ρίχνει φως σε καίρια θέματα και ζητήματα, ισορροπώντας με μαεστρία μεταξύ της συναισθηματικής εγγύτητας και της αποστασιοποιημένης και απόμακρης παρατήρησης».

Η έκθεση είχε παρουσιαστεί αρχικά στον εκθεσιακό χώρο ΑΝΝΑ@KV2 στη Χάγη της Ολλανδίας μεταξύ 2 και 11 Ιουνίου 2018.

Θέατρο Πόλης – ΟΠΑΠ Οδός Τεμπών 10-12, 1016 Λευκωσία,

Εγκαίνια Έκθεσης Παρασκευή, 10 Μαΐου, 19:00 στον κήπο του NiMAC

Μέχρι 31 Μαΐου 2019 -Δευτέρα – Παρασκευή, 10:00–14:30