Πουέρτο Ρίκο: Σαρώνει ο τυφώνας «Φιόνα» – Χωρίς ρεύμα γύρω στα 1,3 εκατ. σπίτια και επιχειρήσεις

Περί τα 1,3 εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις παραμένουν χωρίς ρεύμα στο Πουέρτο Ρίκο μετά τον τυφώνα Φιόνα που έπληξε το νησί την Κυριακή, προκαλώντας διακοπή ρεύματος σε όλο το νησί για τα 3,3 εκατομμύρια κατοίκους.

Αφού έπληξε το Πουέρτο Ρίκο, ο τυφώνας Φιόνα χτύπησε τη Δομινικανή Δημοκρατία και επί του παρόντος έχει βόρεια κατεύθυνση προς τα νησιά Τερκς και Κέικος.

Η καταιγίδα έχει σκοτώσει τουλάχιστον τρεις ανθρώπους.

El paso del Huracán Fiona por Puerto Rico. pic.twitter.com/m7ld9hRfoN — Alerta Cambio Climático (@AlertaCambio) September 19, 2022