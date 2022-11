Πούτιν: Η αντιπαράθεση της Ρωσίας με το «νεοναζιστικό καθεστώς» του Κιέβου ήταν αναπόφευκτη

Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η αντιπαράθεση της Ρωσίας με το «νεοναζιστικό καθεστώς» του Κιέβου ήταν αναπόφευκτη.

Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία, ο Πούτιν κατηγόρησε τις δυτικές αυτοκρατορίες ότι λήστεψαν τις αφρικανικές χώρες κατά την αποικιοκρατική περίοδο. Ο Πούτιν επαίνεσε τη σύγχρονη Ινδία ότι έχει πολλές δυνατότητες. Είπε επίσης ότι η Ρωσία ξεχωρίζει για τον μοναδικό πολιτισμό της.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ ανακοίνωσε σήμερα ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία, εκτιμώμενης αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει εκσυγχρονισμένα άρματα μάχης T-72 και αντιαεροπορικούς πυραύλους Hawk.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Πενταγώνου, το νέο πακέτο περιλαμβάνει επίσης 1.100 μη επανδρωμένα αεροσκάφη Phoenix Ghost και χρηματοδότηση για τον εκσυγχρονισμό 250 τεθωρακισμένων οχημάτων Μ117. Η εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σαμπρίνα Σινγκ δήλωσε πως οι ΗΠΑ και η Ολλανδία θα μοιραστούν το κόστος για τον εκσυγχρονισμό συνολικά 90 αρμάτων μάχης T-72 στην Τσεχική Δημοκρατία, τα οποία θα παραδοθούν στην Ουκρανία.

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ολλανδίας ανακοίνωσε πως το νέο πακέτο της στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία είναι εκτιμώμενης αξίας 120 εκατομμυρίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένων 45 εκατομμυρίων για τον εκσυγχρονισμό των T-72.

Σε άλλη εξέλιξη, η G7 συμφώνησε σήμερα να δημιουργήσει “ένα μηχανισμό συντονισμού” ώστε να βοηθήσει την Ουκρανία να επισκευάσει και να προασπίσει τις απαραίτητες υποδομές ηλεκτρικής ενέργειας και υδροδότησης που διαθέτει, οι οποίες βομβαρδίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από τη Ρωσία, αναφέρεται στο τελικό ανακοινωθέν που υιοθετήθηκε στο τέλος της διήμερης συνόδου των υπουργών Εξωτερικών της Ομάδας των επτά ισχυρότερων οικονομιών παγκοσμίως, στο Μίνστερ της Γερμανίας.

Εξάλλου, οι ρωσικές κατοχικές αρχές διαβεβαίωσαν ότι δεν θα επιβληθεί καμία απαγόρευση της κυκλοφορίας στη Χερσώνα, στην νότια Ουκρανία. Λίγα λεπτά νωρίτερα ωστόσο, ο διορισμένος από τη Μόσχα αντικυβερνήτης της επαρχίας, με ανάρτησή του στο Telegram ανακοίνωσε ότι θα απαγορευτεί η κυκλοφορία καθ’ όλο το 24ωρο, επικαλούμενος μια ενδεχόμενη επίθεση εκ μέρους των ουκρανικών δυνάμεων.

Ο ρωσικός στρατός, λόγω του χαμηλού ηθικού του προσωπικού του και της απροθυμίας του να πολεμήσει, έχει πιθανώς αρχίσει να αναπτύσσει «στρατεύματα φραγμού» ή «μονάδες φραγής», σύμφωνα με τις βρετανικές στρατιωτικές μυστικές υπηρεσίες. Στην ημερήσια σύνοψη (Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 04 November 2022) που δημοσιεύθηκε από το βρετανικό υπουργείο Άμυνας στο Twitter αναφέρεται ότι τέτοιες μονάδες απειλούν να πυροβολήσουν τους ίδιους τους στρατιώτες που υποχωρούσαν προκειμένου να τους εξαναγκάσουν σε επίθεση και είχαν χρησιμοποιηθεί από ρωσικά στρατεύματα σε προηγούμενες συγκρούσεις.