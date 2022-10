Πούτιν: Χτυπήσαμε ενεργειακές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας

Στα μαζικά πυραυλικά χτυπήματα της Ρωσίας στην Ουκρανία από το πρωί της Δευτέρας αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν σε επιχειρησιακή συνάντηση με μέλη του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας.

«Σύμφωνα με την πρόταση του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και σύμφωνα με το σχέδιο του Γενικού Επιτελείου, μια μαζική επίθεση με όπλα ακριβείας μεγάλης εμβέλειας πραγματοποιήθηκε σε ενεργειακές εγκαταστάσεις, στρατιωτική διοίκηση και επικοινωνίες της Ουκρανίας», είπε ο Βλ. Πούτιν και πρόσθεσε πως ζήτησε από τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σόιγκου να αναφέρει στο Συμβούλιο Ασφαλείας τα αποτελέσματα του μαζικού χτυπήματος.

Για την έκρηξη στη γέφυρα της Κριμαίας είπε ότι ήταν τρομοκρατική επίθεση με στόχο την καταστροφή πολιτικών υποδομών. «Τα δεδομένα των ερευνών, καθώς και οι επιχειρησιακές πληροφορίες, δείχνουν ότι η έκρηξη στις 8 Οκτωβρίου είναι τρομοκρατική ενέργεια », είπε χαρακτηριτικά.

Κατηγόρησε το Κίεβο για τρομοκρατικές ενέργειες κι ανακοίνωσε τρεις τρομοκρατικές επιθέσεις από το Κίεβο κατά του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ. Επιπλέον, ο ανέφερε ότι το Κίεβο προσπαθεί να υπονομεύσει ένα τμήματα του αγωγού Turkish Stream.

Ανέφερε ότι «προφανώς, οι εγκέφαλοι, οι οργανωτές και οι δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης στη Γέφυρα της Κριμαίας είναι οι ουκρανικές ειδικές υπηρεσίες. Το καθεστώς του Κιέβου χρησιμοποιεί τρομοκρατικές μεθόδους για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το Κίεβο έχει τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με τις διεθνείς τρομοκρατικές ομάδες» είπε ο πρόεδρος.

Putin presents strikes on ordinary Ukrainians and infrastructure that gives homes electricity and heat as ‘Russia demands action’ moment. “Impossible not to respond” after Crimean Bridge, he claims. Transparent that main audience for strikes are nationalist critics at home. pic.twitter.com/btzifcQZsP

— Andrew Roth (@Andrew__Roth) October 10, 2022