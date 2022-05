Πούτιν: Δεν υπάρχει καμία απειλή για τη Φινλανδία, θα ήταν λάθος η ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το τέλος της στρατιωτικής ουδετερότητας της Φινλανδίας θα ήταν ένα «λάθος», δήλωσε σήμερα ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας του με τον φινλανδό ομόλογό του Σάουλι Νιινίστο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Κρεμλίνο.

«Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπογράμμισε πως το τέλος της παραδοσιακής πολιτικής της στρατιωτικής ουδετερότητας θα ήταν ένα λάθος, εφόσον δεν υπάρχει καμιά απειλή για την ασφάλεια της Φινλανδίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της υποψηφιότητας του Ελσίνκι για ένταξη στο ΝΑΤΟ, κάτι που βλέπει πολύ αρνητικά η Μόσχα, αναμένεται αύριο, Κυριακή.

«Μια τέτοια αλλαγή του πολτικού προσανατολισμού της χώρας μπορεί να έχει αρνητικό αντίκτυπο στις ρωσοφινλανδικές σχέσεις, οι οποίες για χρόνια αναπτύσσονταν μέσα σε πνεύμα καλής γειτονίας και συνεργασίας μεταξύ εταίρων, όντας αμοιβαία επωφελείς», διαβεβαιώνει στην ανακοίνωσή του το Κρεμλίνο.

Οι δύο ηγέτες αναφέρθηκαν επίσης στην κατάσταση στην Ουκρανία, όπου από τις 24 Φεβρουαρίου η Ρωσία διεξάγει μια επίθεση. Ο Πούτιν ενημέρωσε τον φινλανδό ομόλογό του για «την κατάσταση των ρωσοουκρανικών συνομιλιών, οι οποίες έχουν πρακτικά διακοπεί από το Κίεβο, το οποίο δεν εκδηλώνει κανένα ενδιαφέρον για εποικοδομητικό και σοβαρό διάλογο», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

«Θέλουμε να μεγιστοποιήσουμε την ασφάλειά μας μέσω του ΝΑΤΟ»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Σαούλι Νιινίστο είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν το Σάββατο, 14 Μαΐου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της φινλανδικής προεδρίας, είπε στον πρόεδρο Πούτιν ότι έχει αλλάξει ριζικά το περιβάλλον ασφαλείας της Φινλανδίας μετά τις ρωσικές απαιτήσεις στα τέλη του 2021 με στόχο την αποτροπή της ένταξης χωρών της Σκανδιναβίας στο ΝΑΤΟ και τη μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο. Ο Πρόεδρος Νιινίστο ανακοίνωσε στον Πούτιν επίσης ότι η Φινλανδία αποφασίζει να επιδιώξει την ένταξη στο ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες.

Σημείωσε παράλληλα ότι είχε πει στον πρόεδρο Πούτιν ήδη από την πρώτη τους συνάντηση το 2012 ότι κάθε ανεξάρτητο έθνος έχει στόχο να μεγιστοποιήσει την ασφάλειά του. «Αυτό συμβαίνει και τώρα», λέει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση της Φινλανδία και προστίθεται: «Με την ένταξή της χώρας στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία ενισχύει τη δική της ασφάλεια και αναλαμβάνει την ευθύνη της. Δεν απομακρύνεται από κανέναν άλλον. Επίσης, στο μέλλον, η Φινλανδία θέλει να φροντίσει τα ζητήματα που θα προκύψουν από το γεγονός ότι είναι γείτονας της Ρωσίας με τον πιο σωστό τρόπο».

Ο Πρόεδρος Νιινίστο λέει ότι «Η συνομιλία ήταν άμεση και ευθεία και διεξήχθη χωρίς αντιπαραθέσεις. Η αποφυγή των εντάσεων θεωρήθηκε σημαντική».

Ο Πρόεδρος Niinistö επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία για τον ανθρώπινο πόνο που προκαλεί ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία και τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ειρήνη. Μετέφερε επίσης τα μηνύματα σχετικά με τη διασφάλιση της εκκένωσης των αμάχων που παρέδωσε νωρίτερα την ίδια εβδομάδα ο Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε με πρωτοβουλία της Φινλανδίας.

I spoke with Putin. The conversation was direct and straight-forward and it was conducted without aggravations.https://t.co/yPDXmqYq9H pic.twitter.com/z8Nmm3VeQ9

— Sauli Niinistö (@niinisto) May 14, 2022