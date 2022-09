Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι

Πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι η πρώτη συνεδρίαση της άτυπης ομάδας εργασίας για το Χαλλούμι/Hellim στο Σπίτι της Συνεργασίας στη Λευκωσία υπό την προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τα μέλη της ομάδας, τα οποία εκπροσωπούν και τις δύο κοινότητες στην Κύπρο σε ισότιμη βάση, αντάλλαξαν εμπειρίες και ορθές πρακτικές όσον αφορά την εφαρμογή της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) για το προιόν.

Η ομάδα εργασίας συστάθηκε τον περασμένο Ιούλιο με σκοπό να αποτελέσει ένα φόρουμ δίκαιου και ανοικτού διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή της ΠΟΠ για το Χαλλούμι/Hellim.

Σε ανάρτησή της η Διευθύντρια Πόρων, Συντονισμού και Προγράμματος Βοήθειας της Γενικής Διεύθυνσης Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΓΔ REFORM), Ζιούτιθ Ρόσα έκανε λόγο για μια επιτυχημένη συνάντηση, σημειώνοντας ότι υπήρξε εποικοδομητική συζήτηση σε πνεύμα εμπιστουσύνης.

Πρόκειται είπε, για ένα σημαντικό βήμα προς την αύξηση του δικοινοτικού εμπορίου δια μέσου της πράσινης γραμμής, που οικοδομεί όπως αναφέρει εμπιστοσύνη και φέρνει τις κοινότητες της Κύπρου μαζί.

The European Commission is holding the first meeting of the working group on Halloumi/Hellim (PDO) at the @H4Cooperation today.

The members, representing both communities in #Cyprus meet for the first time to exchange experiences and good practice.https://t.co/cLWtTOG8Ia pic.twitter.com/Q7vektP5r1

