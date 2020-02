Γενέθλια είχε την Τετάρτη ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου και οι πρεσβευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να του κάνουν έκπληξη τραγουδώντας το «Happy Birthday».

Παρά το τεταμένο κλίμα μεταξύ Βρυξελλών και Άγκυρας, με αφορμή τις κυρώσεις για τις τουρκικές ενέργειες στην κυπριακή ΑΟΖ, οι Ευρωπαίοι πρέσβεις δεν δίστασαν να ευχηθούν «χρόνια πολλά» στον Τούρκο αξιωματούχο.

Σηκώθηκαν μάλιστα όρθιοι και τραγούδησαν όλοι μαζί το «Happy Birthday», ενώ του χάρισαν ένα κάδρο με οθωμανικό έμβλημα.

Ο Τσαβούσογλου, από την πλευρά του, αφού ευχαρίστησε τους αξιωματούχους, χαριτολόγησε και αναρωτήθηκε αν το δώρο είναι ακριβό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας έκλεισε το 52ο έτος της ηλικίας του.

#Surprise #birthday party by #EU ambassadors for Turkish Foreign Minister Mevlut #Cavusoglu

Ahead of their meeting, European Union ambassadors sang Cavusoglu a birthday song and gave him a special present pic.twitter.com/j1q9BycE77

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 5, 2020