Τη λύπη του για την αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων κορωνοϊού στην Κύπρο, εκφράζει ο Πρέσβης της Κίνας στην Κύπρο Huang Xingyuan, σημειώνοντας παράλληλα ότι ελπίζει να φτάσουν οι ιατρικές προμήθειες έγκαιρα για να βοηθήσουν στη μάχη της Κύπρου εναντίον του ιού σε αυτό το κρίσιμο σημείο.

«Μου προκαλεί λύπη η διψήφια αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων καθημερινά στην #Κύπρο. Παρακολουθούμε στενά την πορεία της πρώτης αποστολής ιατρικών προμηθειών που βρίσκονται ήδη καθ` οδόν από την Κίνα προς την Κύπρο. Ελπίζω να φτάσουν έγκαιρα για να βοηθηθεί η μάχη της Κύπρου εναντίον στον #COVID19 σε αυτό το κρίσιμο σημείο», έγραψε ο Πρέσβης της Κίνας στο Twitter.

Saddened about double digit growth in confirmed cases daily in #Cyprus. We are keeping close track of the first dispatch of med supplies already on their way from China to Cyprus. May they arrive in time to aid Cyprus’ combat against #COVID19 at this critical point. pic.twitter.com/ntxsoOJYTQ

— Huang Xingyuan (@AmbassadorHuang) March 22, 2020