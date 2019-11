Πράσινο φως στις διαδικασίες της Δημόσιας Επιχείρησης Φυσικού Αερίου για την έλευση φυσικού αερίου για σκοπούς ηλεκτροπαραγωγής έλαβε η ΔΕΦΑ κατά τη σημερινή σύσκεψη στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, παρά τις επιπλοκές που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον αποκλεισμό της Aktor από την κοινοπραξία.

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, στη σημερινή ευρεία σύσκεψη, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης κατέστησε σαφές ότι η ΔΕΦΑ πρέπει να προχωρήσει και με τη βοήθεια της Νομικής Υπηρεσίας να διασφαλίσει τα συμφέροντα του κράτους.

Υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΦΑ απέκλεισε την εταιρεία Aktor SA, η οποία συμμετείχε στην κοινοπραξία JV China Petroleum Pipeline Engineering Co Ltd και METRON S.A., με τις Hudong-Zhonghua Shipbuilding Co. Ltd and Wilhelmsen Ship Management Limited, που είχε καταταγεί πρώτη στην αξιολόγηση για το έργο κατασκευής των απαραίτητων υποδομών για την εισαγωγή του φυσικού αερίου στην Κύπρο.

Ο αποκλεισμός της εταιρείας έγινε ύστερα από υπόδειξη του Γενικού Ελεγκτή της Δημοκρατίας, αφού η Aktor σχετίζεται με τις HELECTORCYPRUSLTD η οποία αποκλείστηκε από τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων κατόπιν απόφασης της αρμόδιας επιτροπής λόγω της εμπλοκής της στην υπόθεση ΧΥΤΥ Πάφου και Κόσιης. Ο αποκλεισμός ισχύει μέχρι τον Μάριο του 2021.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όλοι συμφώνησαν ότι το έργο της έλευσης υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι έργο εθνικού συμφέροντος.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι Υπουργοί Οικονομικών και Ενέργειας, οι Γενικοί Διευθυντές των δύο Υπουργείων μαζί με άλλους λειτουργούς, ο Γενικός Εισαγγελέας, ο Γενικός Ελεγκτής, η Γενική Λογίστρια και η ΔΕΦΑ μαζί με τους νομικούς της συμβούλους.

Πλέον, μετά και τη δικαίωσή της από την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών, η ΔΕΦΑ βρίσκεται σε διαβουλεύσεις με την κοινοπραξία για την ολοκλήρωση του εγγράφου του συμβολαίου στο οποίο θα επέλθουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Όπως ανέφεραν στο ΚΥΠΕ πηγές που συμμετέχουν στις διεργασίες η ολοκλήρωση των εγγράφων είναι θέμα εβδομάδων, ενώ η υπογραφή των συμβολαίων τοποθετείται στα τέλη του χρόνου.

Το έργο προνοεί την κατασκευή πλωτής μονάδας αποθήκευσης και αποϋγροποίησης φυσικού αερίου (FSRU), με εκτιμώμενο κόστος €300 εκατομμύρια. Ήδη υπάρχει χρηματοδότηση €100 εκατ από την ΕΕ, ενώ η ΑΗΚ θα καταβάλει €43 εκατ. με συμμετοχή στην Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου (ΕΤΥΦΑ, θυγατρική της ΔΕΦΑ). Τα υπόλοιπα €150 εκατ θα εξασφαλιστούν από δανεισμό.